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Posted 26 сентября, 04:00

Published 26 сентября, 04:00

Modified 10 октября, 00:08

Updated 10 октября, 00:08

СОГАЗ наградил компании за лучшие инициативы в сфере заботы о сотрудниках

СОГАЗ наградил компании за лучшие инициативы в сфере заботы о сотрудниках

26 сентября 2024, 04:00
Фото: АО «СОГАЗ»
Реклама. АО «СОГАЗ» ИНН 7731451749. erid: LjN8KMSqc
СОГАЗ подвел итоги Премии «Устойчивое здоровье» для поддержки и продвижения лучших инициатив компаний, способствующих достижению цели устойчивого развития: «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте».

Подать заявку на Премию могли все предприятия, которые внедряют проекты управления здоровьем и благополучием коллективов и готовы делиться своим опытом.

Всего в этом году на Премию было подано более 50 заявок от компаний из разных отраслей экономики.

Победители были определены по семи номинациям. Отбор победителей в четырех основных номинациях проводился экспертами СОГАЗа в области здоровья и благополучия. По трем номинациям Премии было организовано открыто голосование.

Победители в номинации «Профессиональное здоровье и безопасность» для инициатив, ориентированных на профилактику профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве:

  • Компания «Металлоинвест»
  • ООО «Горнозаводскцемент»
  • СИБУР Холдинг

Победители в номинации «Здоровье без границ» для инициатив, ориентированных на профилактику хронических неинфекционных и сезонных заболеваний:

  • Концерн Росэнергоатом
  • ПАО «Московская объединённая энергетическая компания»
  • ПАО «РОССЕТИ МР»

Победители в номинации «Здоровье — стиль жизни» для инициатив, ориентированных на модификацию образа жизни сотрудников и профилактику факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний:

  • ООО «СК „РУСВЬЕТПЕТРО“
  • ПАО „РусГидро“
  • Центральная дирекция здравоохранения — филиал ОАО „РЖД“

Победители в номинации «Счастье для здоровья» для инициатив, ориентированных на внедрение программ поддержки сотрудников и развития культуры здоровья и благополучия в коллективе:

  • ООО «Т2 Мобайл»
  • АО «Ремайнд»
  • АО «Генериум»

Победитель в номинации «Стратегическая инициатива», который был выбран профессиональным сообществом:

  • «Северсталь менеджмент»

Победитель в номинации «Вдохновляющая инициатива», выбранный народным голосованием на сайте Премии:

  • Центральная дирекция здравоохранения — филиал ОАО «РЖД»

Ознакомиться с проектам, представленными на Премию, можно на сайте премия-согаз.рф.

Церемония награждения прошла на одной из самых технологичных площадок Москвы — в Кибердоме — и собрала более 200 лидеров сообщества ответственного бизнеса. Перед гостями выступили эксперты в области устойчивого здоровья и заботы о сотрудниках.

«Согласно последним исследованиям, компании, которые активно заботятся о здоровье своих сотрудников, не только снижают уровень текучести кадров, но и повышают общую производительность. Поэтому современные страховые решения уже давно вышли за рамки традиционного подхода к медицинскому страхованию. Наша цель — быть партнёром для компаний в создании здоровой рабочей среды. Мы задумали это мероприятие как площадку для открытого, честного и интересного обсуждения внутри сообщества ответственного бизнеса», — отметила исполнительный директор СОГАЗа по личному страхованию Наталья Комарова.

По мнению СОГАЗа, такие мероприятия не только позволяют отметить лучшие практики ответственного бизнеса, но и способствуют обмену опытом и идеями между представителями компаний, которые стремятся к улучшению условий работы и жизни своих сотрудников.

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