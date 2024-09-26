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Posted 26 сентября, 06:55

Published 26 сентября, 06:55

Modified 26 сентября, 06:57

Updated 26 сентября, 06:57

Стала известна дата похорон погибших от отравления детей из Красной Сопки

Стала известна дата похорон погибших от отравления детей из Красной Сопки

26 сентября 2024, 06:55
Фото: прокуратура Красноярского края
Сюжет
Отравление семьи
Стало известно, когда похоронят четверых детей из поселка Красная Сопка, погибших от отравления.

Трагедия произошла в селе Красная Сопка. В ночь на 21 сентября двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.

21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание.

Похороны детей, которые погибли от отравления, состоятся 30 сентября. Об этом сообщил глава Назаровского района Михаил Ковалева.

«На понедельник [назначены похороны]. Мы берем на себя полностью организацию и оплату похорон», — приводит слова Ковалева ТАСС.

Ранее в администрации Назаровского района сообщали, что объявили сбор средств на похороны.

Пока неизвестно, что именно стало причиной отравления семьи — точно следствием установлено только то, что люди отравились неустановленным веществом. Проводятся экспертизы.

Накануне дом обрабатывали аэрозолем от мух, а в пробах погибшего мальчика нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса. Еще 20 сентября семья ужинала пельменями и курицей, из местного магазина. Позднее еду проверили, но не нашли в ней превышения вредных веществ.

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