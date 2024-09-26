Стала известна дата похорон погибших от отравления детей из Красной Сопки

Posted 26 сентября, 06:55
Published 26 сентября, 06:55
Modified 26 сентября, 06:57
Updated 26 сентября, 06:57
Трагедия произошла в селе Красная Сопка. В ночь на 21 сентября двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.
21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание.
Похороны детей, которые погибли от отравления, состоятся 30 сентября. Об этом сообщил глава Назаровского района Михаил Ковалева.
«На понедельник [назначены похороны]. Мы берем на себя полностью организацию и оплату похорон», — приводит слова Ковалева ТАСС.
Ранее в администрации Назаровского района сообщали, что объявили сбор средств на похороны.
Пока неизвестно, что именно стало причиной отравления семьи — точно следствием установлено только то, что люди отравились неустановленным веществом. Проводятся экспертизы.