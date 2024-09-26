Стали известны адреса домов в Красноярске, где отключают отопление

Posted 26 сентября, 03:50
Published 26 сентября, 03:50
Modified 26 сентября, 05:50
Updated 26 сентября, 05:50
Сегодня, 26 сентября, энергетики убирают временный трубопровод на теплосети. С 6 до 22 часов будет временно ограничено теплоснабжение. Под ограничения попадают больше 500 домов. Вот адреса:
На следующей энергетики проведут вторая часть работ в этих же районах. Для этого также в течение рабочего дня будет ограничено теплоснабжение в части домов.
Отопительный сезон в Красноярске официально начался 12 сентября. Управляющим и ресурсоснабжающим организациями дали 12 дней, чтобы окончательно отладить все параметры.