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Posted 26 сентября, 03:50

Published 26 сентября, 03:50

Modified 26 сентября, 05:50

Updated 26 сентября, 05:50

Стали известны адреса домов в Красноярске, где отключают отопление

Стали известны адреса домов в Красноярске, где отключают отопление

26 сентября 2024, 03:50
Фото: 1MI
В диспетчерской службе 005 назвали адреса домов в Ленинском и Кировском районах Красноярска, где ожидаются перебои с отоплением.

Сегодня, 26 сентября, энергетики убирают временный трубопровод на теплосети. С 6 до 22 часов будет временно ограничено теплоснабжение. Под ограничения попадают больше 500 домов. Вот адреса:

  • Автомобилистов 68, 70, 70а, 70а к1, 72, 141а;
  • Глинки 37г/1, 37д, 37д ст3, 37д ст4, 37ж, 46, 46 ст11, 46 ст9, 51;
  • Кутузова 1ст27, 1ст37, 1ст41, 1ст84, 1ст85;
  • Семафорная 491а ст2, 491а ст3, 491а ст4, 491а ст7, 491а ст10;\
  • Спортивная 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 190, 192, 192а, 194;
  • Амурская;
  • Апрельская;
  • Аральская;
  • Бийская;
  • Богдана Хмельницкого;
  • Борисевича;
  • Волжская;
  • Говорова;
  • Даурская;
  • Заводской проезд;
  • Инициаторов;
  • Квартальная;
  • Кишенёвская;
  • Львовская;
  • Малая;
  • Машиностроителей;
    Минина 123, 123а, 125;
  • Нерчинская;
    Пожарского 158, 160, 162, 164, 166, 168;
  • Ровная;
  • Свободная;
  • Тамбовская;
  • Тобольская;
  • Томская 4ст18, 4а ст13;
  • Турбинная;
  • Учумская;
  • Читинская;
  • Шевченко;
  • Ширинская;
  • Энергетиков;
  • Грунтовая 17а, 17а/2, 17б, 19, 19а, 19б;
  • Кутузова 1ст196, 6, 1ст1, 5, 4, 7;
  • Маяковского 19, 21, 23;
  • Мичурина 30, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 75д, 77;
  • Новая 3б, 4, 6, 7, 13а, 30;
  • Щербакова 17, (д/сад), 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55;
  • мкр. Суворовский;

На следующей энергетики проведут вторая часть работ в этих же районах. Для этого также в течение рабочего дня будет ограничено теплоснабжение в части домов.

Отопительный сезон в Красноярске официально начался 12 сентября. Управляющим и ресурсоснабжающим организациями дали 12 дней, чтобы окончательно отладить все параметры.

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#Владислав Савончик
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