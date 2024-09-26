Стало известно, во сколько обойдется покупка дачи этой осенью в Красноярске

Posted 26 сентября, 03:52
Published 26 сентября, 03:52
Modified 26 сентября, 03:54
Updated 26 сентября, 03:54
Традиционно после уборки урожая немало собственников выставляют дачи на продажу, а многие покупатели, которые не купили участок весной, сейчас в активном поиске. Как изменились цены в этом сезоне, стоит ли для покупки ждать весны и на что обратить внимание при оформлении сделки, поделилась Юлия Матвейкина, эксперт по загородной недвижимости компании «Этажи».
По словам эксперта, дачи в Красноярске покупают круглый год. Но, по статистике, большая часть таких сделок приходится на весну — около 40%, на лето приходится 20%, на осень — еще около 30%, 10% сделок проходят зимой. Осень — вполне активный сезон. При этом продавцы пригородных участков больше готовы делать скидки, которые сейчас могут доходить до 15-20% от весенней цены предложения. Исключение составляют загородные дома, в которых можно жить круглогодично, на них не распространяются скидки и фактор сезонности, т. к. они продаются и покупаются круглый год.
Юлия Матвейкина: «Главный лайфхак здесь такой: поскольку осень — время для торга, не ограничивайтесь при поиске имеющимся бюджетом и смотрите объекты, которые на 10-15% превышают желаемую сумму покупки, иначе вы рискуете упустить действительно выгодные объекты. Не все собственники готовы снижать цену предложения, но многие не против торга».
Осень — идеальное время для тех, кто хочет не только сэкономить, но и оценить качество дорог, работу систем отопления, водоотвода. Осенью покупатель может без лишней спешки выбрать самый надежный вариант, распланировать участок и определить фронт предстоящих работ.
«Даже если вы покупаете недорогой объект недвижимости, нужно проверить все нюансы сделки. А в загородных объектах таких нюансов еще больше, т. к. помимо площади дома есть еще и участок», — советует Юлия Матвейкина.
Во-первых, обратите внимание на юридическую сторону: проверьте, есть ли у продавца все необходимые документы на участок, убедитесь, что статус земли подходит для ваших целей (строительство, выращивание овощей, разведение животных).
Во-вторых, проверьте состояние фундамента, крыши, стен, окон и дверей, не потребуют ли они неожиданных финансовых вложений. Проверьте, в каком состоянии все коммуникации, а также наличие возможности подключения к интернету и мобильной связи. Оцените размер, рельеф, плодородность почвы, наличие вредных растений или мусора. Экология района тоже играет важную роль: состояние воздуха и воды, удаленность от промышленных предприятий (о которых вы, возможно, не знаете). Обратите внимание на окружение, порядок и культуру соседей, наличие охраны.
В-третьих, сравните с аналогичными предложениями, убедитесь, что цена соответствует состоянию и местоположению.
И важно узнать, не планируется ли рядом с поселком строительство, которое может ухудшить условия проживания. Оцените потенциал роста стоимости недвижимости в будущем. Не забудьте провести сделку с участием опытного юриста, чтобы минимизировать риски.
«Часто сталкиваемся с ситуациями, когда на земельном участке установлен ряд ограничений, которые могут привести к тому, что на эти загородные объекты невозможно оформить право собственности. Этот факт проверяется при дополнительных проверках», — предупреждает Юлия Матвейкина.
В нашей базе цены на дачные участки стартуют от 200 тысяч и до 6 млн рублей. Дачи — это самый разнообразный тип недвижимости. Есть как отдаленные участки с небольшими старыми домиками, так и свежие коттеджи с ремонтом и ландшафтным дизайном на территории СНТ. Основной объем продаж сейчас приходится на дачи в среднем от 1 млн до 2 млн рублей. Это на 10% дороже, чем год назад.
Сейчас наблюдаем тенденцию, что покупатели стремятся приобрести объекты без дальнейших вложений: сразу с мебелью и инвентарем, без серьезных затрат. Традиционно ценятся участки с живописным видом и близостью водоема. Большинство рассматривает удаленность от города до 30 км.
Таким образом, откладывать покупку дачи до весны точно не стоит. По мнению экспертов, начиная с февраля на загородную недвижимость начнется резкий рост спроса, и сэкономить уже не удастся, говорит Юлия Матвейкина.
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