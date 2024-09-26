Стало известно, во сколько обойдется покупка дачи этой осенью в Красноярске

По словам эксперта, дачи в Красноярске покупают круглый год. Но, по статистике, большая часть таких сделок приходится на весну — около 40%, на лето приходится 20%, на осень — еще около 30%, 10% сделок проходят зимой. Осень — вполне активный сезон. При этом продавцы пригородных участков больше готовы делать скидки, которые сейчас могут доходить до 15-20% от весенней цены предложения. Исключение составляют загородные дома, в которых можно жить круглогодично, на них не распространяются скидки и фактор сезонности, т. к. они продаются и покупаются круглый год.