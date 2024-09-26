Строительная группа СМ. СИТИ предлагает специальные условия для участников СВО

Напомним, что сейчас компания строит 13 домов в разных районах города и предоставляет самый большой выбор квартир в Красноярске. Для покупки доступны как готовые квартиры в сданных домах, так и строящиеся квартиры от одно до четырехкомнатной. Строящиеся дома находятся на разной стадии строительства со сроком сдачи в 2024, 2025 и в 2026 годах.