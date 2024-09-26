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Posted 26 сентября, 02:00

Published 26 сентября, 02:00

Modified 26 сентября, 03:10

Updated 26 сентября, 03:10

Строительная группа СМ. СИТИ предлагает специальные условия для участников СВО

Строительная группа СМ. СИТИ предлагает специальные условия для участников СВО

26 сентября 2024, 02:00
Фото: СМ. СИТИ
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Красноярский застройщик продолжает оказывать помощь участникам СВО и с 1 октября объявляет специальные цены на покупку квартир для участников специальной военной операции. Приобрести можно квартиру любой площади в любом из проектов СМ. СИТИ.

Напомним, что сейчас компания строит 13 домов в разных районах города и предоставляет самый большой выбор квартир в Красноярске. Для покупки доступны как готовые квартиры в сданных домах, так и строящиеся квартиры от одно до четырехкомнатной. Строящиеся дома находятся на разной стадии строительства со сроком сдачи в 2024, 2025 и в 2026 годах.

Участникам СВО, желающим приобрести новое жилье по специальным условиям необходимо предоставить документы, подтверждающие участие в спецоперации. Подробности можно уточнить в отделе продаж: 277-99-01.

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