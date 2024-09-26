prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 сентября, 02:58

Published 26 сентября, 02:58

Modified 26 сентября, 02:59

Updated 26 сентября, 02:59

В Красноярске на этой неделе снова выпадет снег. Когда?

В Красноярске на этой неделе снова выпадет снег. Когда?

26 сентября 2024, 02:58
Фото: prmira.ru
Синоптики пообещали красноярцам снег в конце этой недели. Снег будет идти два дня подряд.

По данным сервиса gismeteo, в пятницу, 27 сентября, прогнозируется снег с дождем и +1 градус. Днем температура воздуха поднимется до +6 и продолжит идти дождь. К вечеру столбик термометра опустится до +4.

В субботу, 28 сентября, в Красноярске снова выпадет мокрый снег. Утром прогнозируется небольшой снег с дождем и +2. В дневное время будет дождь и +6 градусов, вечером похолодает до +4 и ожидается небольшой дождь.

По предварительным прогнозам, в воскресенье в городе будет без осадков, а днем столбик термометра поднимется до +9.

Фото: gismeteo.ru
  • Изначально синоптики прогнозировали, что первый снег в Красноярске выпадет 27 сентября. Однако он выпал на два дня раньше. Вот подборка фото и видео непогоды.
Читайте также:
Уже на этой неделе в Красноярске пойдет первый снегЗаморозки и снегопады. Смотрим, какая погода будет в Красноярске в октябре
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Погода#Красноярск#Осень#Снег#Синоптики#Сентябрь
Подпишитесь
Популярное