В Красноярске на этой неделе снова выпадет снег. Когда?

Posted 26 сентября, 02:58
Published 26 сентября, 02:58
Modified 26 сентября, 02:59
Updated 26 сентября, 02:59
По данным сервиса gismeteo, в пятницу, 27 сентября, прогнозируется снег с дождем и +1 градус. Днем температура воздуха поднимется до +6 и продолжит идти дождь. К вечеру столбик термометра опустится до +4.
В субботу, 28 сентября, в Красноярске снова выпадет мокрый снег. Утром прогнозируется небольшой снег с дождем и +2. В дневное время будет дождь и +6 градусов, вечером похолодает до +4 и ожидается небольшой дождь.
По предварительным прогнозам, в воскресенье в городе будет без осадков, а днем столбик термометра поднимется до +9.