В Красноярске началась стройка гигантского ЖК на 23 тысячи человек

Posted 26 сентября, 07:41
Published 26 сентября, 07:41
Modified 26 сентября, 14:58
Updated 26 сентября, 14:58
Застройщиком выступает компания «Монолитхолдинг». Новый жилой комплекс Юдинский расположится на территории в 142 гектара около экопарков «Гремячая грива» и «Юдинская долина».
Проект ЖК предполагает строительство 58 домов, общая площадь которых составит 800 тысяч квадратных метров. Там обещают построить и социальную инфраструктуру.
Сейчас идет строительство первых пяти жилых домов. Первый планируют сдать в конце этого года. Подготовлена территория под школу и детский сад, разрабатывается проектная документация.
Застраивать микрорайон хотят в два этапа. К 2028 году должны сдать сад и школу, а построить все 800 тысяч квадратных метров жилья планируют к 2031 году.