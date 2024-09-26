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Posted 26 сентября, 07:41

Published 26 сентября, 07:41

Modified 26 сентября, 14:58

Updated 26 сентября, 14:58

В Красноярске началась стройка гигантского ЖК на 23 тысячи человек

В Красноярске началась стройка гигантского ЖК на 23 тысячи человек

26 сентября 2024, 07:41
Фото: Енисейская сибирь
В Октябрьском районе Красноярска у Плодово-ягодной станции приступили к строительству микрорайона Юдинский. Об этом сообщили в корпорации развития Енисейской Сибири, которая сопровождает проект.

Застройщиком выступает компания «Монолитхолдинг». Новый жилой комплекс Юдинский расположится на территории в 142 гектара около экопарков «Гремячая грива» и «Юдинская долина».

Проект ЖК предполагает строительство 58 домов, общая площадь которых составит 800 тысяч квадратных метров. Там обещают построить и социальную инфраструктуру.

Фото: Енисейская сибирь

Сейчас идет строительство первых пяти жилых домов. Первый планируют сдать в конце этого года. Подготовлена территория под школу и детский сад, разрабатывается проектная документация.

Застраивать микрорайон хотят в два этапа. К 2028 году должны сдать сад и школу, а построить все 800 тысяч квадратных метров жилья планируют к 2031 году.

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