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Posted 26 сентября, 01:57

Published 26 сентября, 01:57

Modified 26 сентября, 01:57

Updated 26 сентября, 01:57

В Красноярске поменяли схему движения на кольцевой развязке в Ветлужанке

В Красноярске поменяли схему движения на кольцевой развязке на Стасовой. Зачем?

26 сентября 2024, 01:57
Фото: t.me/adm_krasnoyarsk

В Красноярске поменяли схему движения на кольцевой развязке в Ветлужанке

В Красноярске изменили схему автомобильного движения на кольцевой развязке в Ветлужанке. Речь идет о кольцевом пересечении улиц Елены Стасовой и Чернышева.

В мэрии объяснили, что теперь водители могут заезжать с обеих полос. До этого на развязке действовал знак, согласно которому из крайнего правого ряда можно было свернуть только на Чернышева, с левого — проехать по кольцу в сторону стадиона «Ветлужанка».

По словам городских властей, изменение схемы движения на развязке необходимо для безопасного движения и увеличения пропускной способности.

Автомобилистам советуют учитывать, что на кольцевом пересечении улиц Стасовой и Чернышева развязка теперь считается главной дорогой.

  • До этого мы рассказывали, что в Красноярске продолжит работать автобусный маршрут №6.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Развязка#Мэрия Красноярска#Ветлужанка#Елены Стасовой#Автомобили#Схема движения
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