В Красноярске поменяли схему движения на кольцевой развязке на Стасовой. Зачем?

В мэрии объяснили, что теперь водители могут заезжать с обеих полос. До этого на развязке действовал знак, согласно которому из крайнего правого ряда можно было свернуть только на Чернышева, с левого — проехать по кольцу в сторону стадиона «Ветлужанка».