В Красноярске поменяли схему движения на кольцевой развязке на Стасовой. Зачем?

Posted 26 сентября, 01:57
Published 26 сентября, 01:57
Modified 26 сентября, 01:57
Updated 26 сентября, 01:57
В мэрии объяснили, что теперь водители могут заезжать с обеих полос. До этого на развязке действовал знак, согласно которому из крайнего правого ряда можно было свернуть только на Чернышева, с левого — проехать по кольцу в сторону стадиона «Ветлужанка».
По словам городских властей, изменение схемы движения на развязке необходимо для безопасного движения и увеличения пропускной способности.
Автомобилистам советуют учитывать, что на кольцевом пересечении улиц Стасовой и Чернышева развязка теперь считается главной дорогой.