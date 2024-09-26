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Posted 26 сентября, 06:23

Published 26 сентября, 06:23

Modified 26 сентября, 07:04

Updated 26 сентября, 07:04

В Красноярском крае повесили ориентировку на сбежавшего экс-депутата Гольдмана

В Красноярском крае повесили ориентировку на сбежавшего экс-депутата Гольдмана

26 сентября 2024, 06:23
Фото: заксобрание Красноярского края
Жители Красноярского края заметили ориентировку о розыске сбежавшего из России экс-депутата краевого заксобрания и бизнесмена Романа Гольдмана.

Внимание на это обратил сосновоборский телеграм-канал «Снк.live» 25 сентября. В объявлении указано, что Гольдмана разыскивает управление угрозыска ГУ МВД края.

Фото: Снк.live

«Проспект Мира» обратился за комментарием в пресс-службу МВД. Нам затруднились ответить, с какого момента висит ориентировка, но сообщили, что «гражданин объявлен в розыск», поэтому объявление размещено «закономерно».

Против Гольдмана в ноябре 2023 года возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ). Дело связано с обращениями в полицию пайщиков сельскохозяйственного кооператива «Агро Вклад», который прекратил работу.

В январе 2024 года возбудили второе уголовное дело за мошенничество. По версии следствия, Гольдман продал предприятие, которым не имел права распоряжаться — из-за того, что не расплатился с прошлым владельцем.

Сам Гольдман покинул Россию. В полиции говорили, что он находится в «недружественной» стране и что им известно его местонахождение.

Полиция наложила арест на сумму около 4 млрд рублей — это имущество бизнесмена и всех юридических лиц, входящих в группу компаний ПАО УК «Голдман Групп».

В Красноярске судят Никиту Михеева, брата супруги Гольдмана. По версии следствия, с его помощью Гольдман вывел средства пайщиков «Агро Вклада».

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