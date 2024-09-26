В Красноярском крае повесили ориентировку на сбежавшего экс-депутата Гольдмана

Posted 26 сентября, 06:23
Published 26 сентября, 06:23
Modified 26 сентября, 07:04
Updated 26 сентября, 07:04
Внимание на это обратил сосновоборский телеграм-канал «Снк.live» 25 сентября. В объявлении указано, что Гольдмана разыскивает управление угрозыска ГУ МВД края.
«Проспект Мира» обратился за комментарием в пресс-службу МВД. Нам затруднились ответить, с какого момента висит ориентировка, но сообщили, что «гражданин объявлен в розыск», поэтому объявление размещено «закономерно».
В январе 2024 года возбудили второе уголовное дело за мошенничество. По версии следствия, Гольдман продал предприятие, которым не имел права распоряжаться — из-за того, что не расплатился с прошлым владельцем.
Полиция наложила арест на сумму около 4 млрд рублей — это имущество бизнесмена и всех юридических лиц, входящих в группу компаний ПАО УК «Голдман Групп».
В Красноярске судят Никиту Михеева, брата супруги Гольдмана. По версии следствия, с его помощью Гольдман вывел средства пайщиков «Агро Вклада».