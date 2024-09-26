В СК рассказали, когда станут известны точные причины смерти 4 детей под Красноярском

Posted 26 сентября, 02:32
Published 26 сентября, 02:32
Modified 26 сентября, 03:02
Updated 26 сентября, 03:02
Трагедия произошла в селе Красная Сопка. В ночь на 21 сентября двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.
21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание. 25 сентября их выписали из больницы.
Сообщается, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух, а в пробах погибшего мальчика нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса. Сейчас точно неизвестно, действительно ли причиной отравления стал этот химикат — следствием пока установлено только то, что люди отравились неустановленным веществом.
В понедельник, 26 сентября, в региональном СК заявили, что точные причины гибели детей установят не менее чем через месяц.
Сообщается, что причины будут известны после получения результатов судебно-медицинских экспертиз.
В ведомстве добавили, что в ближайшие дни станут известны окончательные результаты исследований Роспотребнадзора.