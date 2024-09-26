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Posted 26 сентября, 02:32

Published 26 сентября, 02:32

Modified 26 сентября, 03:02

Updated 26 сентября, 03:02

Точные причины гибели четырех детей под Красноярском станут известны через месяц

В СК рассказали, когда станут известны точные причины смерти 4 детей под Красноярском

26 сентября 2024, 02:32
Фото: t.me/krksledkom

Точные причины гибели четырех детей под Красноярском станут известны через месяц

Сюжет
Отравление семьи
В СК рассказали, когда станут известны причины смерти 4 детей в одном из поселков Красноярского края.

Трагедия произошла в селе Красная Сопка. В ночь на 21 сентября двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.

21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание. 25 сентября их выписали из больницы.

Сообщается, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух, а в пробах погибшего мальчика нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса. Сейчас точно неизвестно, действительно ли причиной отравления стал этот химикат — следствием пока установлено только то, что люди отравились неустановленным веществом.

В понедельник, 26 сентября, в региональном СК заявили, что точные причины гибели детей установят не менее чем через месяц.

Сообщается, что причины будут известны после получения результатов судебно-медицинских экспертиз.

В ведомстве добавили, что в ближайшие дни станут известны окончательные результаты исследований Роспотребнадзора.

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