Ждать ли мобилизации в России после указа об увеличении армии? Вот что говорят власти

Ранее другие «военкоры» и «приближенные» к власти призывали объявить мобилизацию. К примеру, об этом говорил публицист Александр Дугин — по его словам, мобилизацию нужно было провести, если это было необходимо «для победы». А военный волонтер Алексей Живов вообще уложил в последовательные предложения два противоположных мнения о том, что «мобилизация не нужна», но «если когда-то ее и проводить, то сейчас».