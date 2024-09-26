Ждать ли мобилизации в России после указа об увеличении армии? Вот что говорят власти

Posted 26 сентября, 07:26
Published 26 сентября, 07:26
Modified 26 сентября, 08:13
Updated 26 сентября, 08:13
Указ устанавливает штатную численность ВС РФ в размере до 2 389 130 человек, из них 1,5 миллиона военных. Остальной штат вооруженных сил не относится к комбатантам: это повара, водители и другой персонал.
В силу указ вступает 1 декабря этого года и многих интересует, зачем это сделано и как будут набирать военный контингент.
В Минобороны ответили на оба этих вопроса: численность вооруженных сил увеличивают в связи с «ростом угроз для России», в частности как реакция на эти угрозы были созданы три новые группировки войск: «Белгород», «Курск» и «Брянск».
Что касается донабора военных, то Минобороны заявляет, что мобилизации или усиления призыва не потребуется — набрать 180 тысяч солдат планируют на контрактной основе. Власти утверждают, что число новых подписанных контрактов якобы исчисляется приблизительно тысячей в день по всей стране.
О том же говорят и в Госдуме. Председатель комитета по обороне Андрей Картаполов утверждает, что мобилизация для увеличения штатной численности не нужна. Его заместитель Андрей Красов заявил, что президент «четко и конкретно» определил, что вооруженные силы будут комплектоваться военными, проходящими службу по контракту. Альтернативные мнения Красов называет «вбросами западных стран», которые хотят внести «панику в мозгах» и посеять «некую рознь».
Примечательно, что до подписания указа о расширении штатной численности ВС РФ, различные «военкоры» настаивали на проведении мобилизации в России, однако в последние недели таких мнений не транслировали. Напротив, некоторые теперь уверены в обратном. В частности, Александр Коц считает, что расширение штата военных позволит властям избежать объявления мобилизации.
«Мне кажется, чтобы произошла мобилизация, НАТО должна объявить нам войну. Официально, с разрывом дипотношений. А штатка сейчас расширяется как раз для того, чтобы мобилизацию не объявлять», — написал он в своем телеграм-канале.
Ранее другие «военкоры» и «приближенные» к власти призывали объявить мобилизацию. К примеру, об этом говорил публицист Александр Дугин — по его словам, мобилизацию нужно было провести, если это было необходимо «для победы». А военный волонтер Алексей Живов вообще уложил в последовательные предложения два противоположных мнения о том, что «мобилизация не нужна», но «если когда-то ее и проводить, то сейчас».
Эти мнения появляются на фоне изменения ядерной доктрины РФ. Президент страны Владимир Путин предложил Совбезу рассматривать агрессию неядерной страны при поддержке ядерной как их совместное нападение на Россию. Кроме того, он предложил закрепить право России применить ядерное оружие в случае агрессии против нее или Беларуси.
«Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолёты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты», — отметил Путин.
Ужесточение доктрины ядерного сдерживания тоже вызывает в народе разговоры о мобилизации в случае применения ядерного оружия. Однако власти пока официально не комментируют такой сценарий.