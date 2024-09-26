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Posted 26 сентября, 01:35

Published 26 сентября, 01:35

Modified 26 сентября, 05:51

Updated 26 сентября, 05:51

Житель Красноярского края купил пакет семечек в какао и нашел там червей

Житель Красноярского края нашел червей в пакете семечек. Не смотреть во время еды

26 сентября 2024, 01:35
Фото: t.me/rospotrebnadzor_krsk

Житель Красноярского края купил пакет семечек в какао и нашел там червей

Житель Минусинска купил пакет семечек в какао и нашел там червей. Минусинец пожаловался в Роспотребнадзор.

По словам мужчины, сладости он приобрел в минусинском магазине «Крекерок». Высыпав семечки в тарелку, он увидел там червей.

Фото: t.me/rospotrebnadzor_krsk

Как отмечает минусинец, на упаковке не были указаны состав продукта, срок годности, условия хранения и т. д.

«С уверенностью можем сказать, что таких продуктов на полках магазина быть не должно», — заявили в Роспотребнадзоре.

В итоге ведомство объявило предостережение владельцу магазина.

  • Ранее мы рассказывали о том, как красноярка нашла червей в бургере в одном из кафе Magic Burger. Владелец сети назвал обвинение «черным пиаром».
  • До этого мы писали о том, как красноярцу попался кусок полиэтилена в ролле от «Суши Sell».
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Еда#Магазин#Красноярский край#Минусинск#Роспотребнадзор
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