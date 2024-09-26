Житель Красноярского края нашел червей в пакете семечек. Не смотреть во время еды

Posted 26 сентября, 01:35
Published 26 сентября, 01:35
Modified 26 сентября, 05:51
Updated 26 сентября, 05:51
По словам мужчины, сладости он приобрел в минусинском магазине «Крекерок». Высыпав семечки в тарелку, он увидел там червей.
Как отмечает минусинец, на упаковке не были указаны состав продукта, срок годности, условия хранения и т. д.
«С уверенностью можем сказать, что таких продуктов на полках магазина быть не должно», — заявили в Роспотребнадзоре.
В итоге ведомство объявило предостережение владельцу магазина.