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Posted 27 сентября, 02:38

Published 27 сентября, 02:38

Modified 27 сентября, 03:58

Updated 27 сентября, 03:58

Два пенсионера погибли при пожаре на юге Красноярского края

Два пенсионера погибли при пожаре на юге Красноярского края

27 сентября 2024, 02:38
Фото: t.me/mchskrsk
Сегодня ночью, 27 сентября, в Красноярском крае при пожаре в жилом доме погибли два человека. Об этом рассказали в МЧС.

Все произошло в Шарыповском районе в поселке Инголь. Сообщается, что в ночное время загорелся 3-квартирный дом на площади 200 квадратных метров. В 05:15 огнеборцам удалось локализовать возгорание, полностью потушили пожар в 06:14.

Фото: t.me/mchskrsk

В МЧС отметили, что внутри одной из квартир были найдены тела двух погибших пенсионеров — 67 и 69 лет.

Сейчас на месте происшествия работает дознаватель, чтобы выяснить причину возгорания.

Обновлено: предварительно, пожар вызвало короткое замыкание из-за использования самодельного обогревателя.

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