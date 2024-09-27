Два пенсионера погибли при пожаре на юге Красноярского края

Все произошло в Шарыповском районе в поселке Инголь. Сообщается, что в ночное время загорелся 3-квартирный дом на площади 200 квадратных метров. В 05:15 огнеборцам удалось локализовать возгорание, полностью потушили пожар в 06:14.