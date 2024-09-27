Дядя погибших от отравления детей под Красноярском боится за семью после трагедии

Сообщается, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух, а в пробах погибшего мальчика нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса. Сейчас точно неизвестно, действительно ли причиной отравления стал этот химикат — следствием пока установлено только то, что люди отравились неустановленным веществом.