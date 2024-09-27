Дядя погибших от отравления детей под Красноярском боится за семью после трагедии

Posted 27 сентября, 01:44
Published 27 сентября, 01:44
Modified 27 сентября, 03:09
Updated 27 сентября, 03:09
Трагедия произошла в селе Красная Сопка. В ночь на 21 сентября двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.
21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание. 25 сентября их выписали из больницы.
Сообщается, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух, а в пробах погибшего мальчика нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса. Сейчас точно неизвестно, действительно ли причиной отравления стал этот химикат — следствием пока установлено только то, что люди отравились неустановленным веществом.
В разговоре с «КП-Красноярск» брат отца погибших от отравления детей Алексей заявил, что ему надоело внимание журналистов, которые лезут к соседям и родственникам семьи после трагедии.
«Не знаю, как они будут. Для них это ужас, а тут ещё расспросы».
Также мужчина рассказал, что его детям в соцсетях начали писать неизвестные и они теперь «ревут».
«Димка [отец погибших от отравления детей] головой об стену бьется. Боюсь, что их доведут до нехорошего».
По словам Алексея, сейчас все хотят понять, чем именно могла отравиться семья. Он отмечает, что версия об отравлении средством для насекомых вызывает сомнения. Поэтому он и другие жители поселка ищут другие версии, чтобы «люди знали, чего бояться».
26 сентября в СК сообщили, что в пробах продуктов, которые изъяли из магазина «Олимп» и дома отравившейся семьи, не нашли опасных веществ.
Специалисты проверяли еду на содержание кадмия, мышьяка, олова, ртути, свинца и хрома, пестицидов и нитратов. В Следкоме заявили, что химические исследования на наличие в продуктах других токсических веществ продолжаются.