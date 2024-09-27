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Posted 27 сентября, 19:40

Published 27 сентября, 19:40

Modified 27 сентября, 19:41

Updated 27 сентября, 19:41

Эксперты прокомментировали использование чеснока для лечения акне

Эксперты прокомментировали использование чеснока для лечения акне

27 сентября 2024, 19:40
Фото: Изображение Midjourney
На этой неделе в TikTok стали вирусными ролики, где девушки используют свежий чеснок для улучшения состояния кожи, втирая его в лицо. Они заявляют, что такая процедура помогает снизить высыпания акне и сделает кожу более здоровой. Однако что об этом думают эксперты?

По информации newia.ru, дерматологи настоятельно предупреждают о возможных рисках данного метода. Они подчеркивают, что чеснок может вызывать ожоги на коже.

Специалисты отмечают, что такой способ использования чеснока возник из-за поверхностных знаний о свойствах чеснока. Аллицин, который выделяется при его нарезке или давлении, обладает мощными антибактериальными, противогрибковыми и противовирусными эффектами. Тем не менее врачи предостерегают, что использование чеснока может привести к серьезному раздражению и зуду.

Более того, применение сырого чеснока может вызвать ожоги второй степени и образование пузырей. Медики акцентируют внимание на том, что чеснок не только может усугубить существующие проблемы, но и спровоцировать контактный дерматит, проявляющийся зудом и воспалением. Были зафиксированы случаи тяжелых ожогов среди людей, использующих чеснок для косметических нужд.

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