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Posted 27 сентября, 08:30

Published 27 сентября, 08:30

Modified 27 сентября, 08:32

Updated 27 сентября, 08:32

Красноярцев зовут на последние в этом году шоу фонтанов. Когда?

Красноярцев зовут на последние в этом году шоу фонтанов. Когда?

27 сентября 2024, 08:30
Фото: admkrsk.ru
В Красноярске завершается сезон работы фонтанов — жителей зовут на последние шоу в этом году.

Как рассказали в мэрии, 1 октября начнутся работы по консервации фонтанов. Последние шоу на Театральной площади пройдут в ближайшие дни:

  • 27 сентября, пятница, и 28 сентября, суббота, — с 21:00 до 22:00;
  • 29 сентября, воскресенье, — шоу будет с 20:00 до 22:00.

Фонтаны исполнят 23 различных комбинации: одуванчики, лепестки, улитки, столбы, бегущая дорожка и другие. Музыкальный репертуар шоу включает в себя более 140 мелодий: классические и современные композиции.

В понедельник, 30 сентября, все фонтаны будут работать в обычном режиме.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Развлечения#Красноярск#Фонтаны#Шоу#Театральная площадь#Досуг
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