Красноярцы хотят получать от государства 44 тысячи каждый месяц просто так

Однако 10% опрошенных красноярцев считают, что такая система может привести к росту числа тунеядцев. 31% затруднились с оценкой этой идеи: они опасаются, что выплаты будут разгонять инфляцию.



По сумме, которую жители хотят получать от властей, Красноярск на втором месте по стране. Первое место оказалось у Москвы — там жители хотели бы выплату в размере 44,8 тысячи рублей. Третье место у Челябинска — 43,5 тысячи рублей.