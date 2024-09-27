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Posted 27 сентября, 05:54

Published 27 сентября, 05:54

Modified 27 сентября, 05:56

Updated 27 сентября, 05:56

Красноярцы хотят получать от государства 44 тысячи каждый месяц просто так

Красноярцы хотят получать от государства 44 тысячи каждый месяц просто так

27 сентября 2024, 05:54
Фото: 1MI
59% красноярцев считают, что государство обязано выплачивать им 44,3 тысячи рублей каждый месяц.

Такие данные следуют из опроса SuperJob. Жители считают, что это будет справедливой компенсацией за добычу полезных ископаемых в регионе.

Однако 10% опрошенных красноярцев считают, что такая система может привести к росту числа тунеядцев. 31% затруднились с оценкой этой идеи: они опасаются, что выплаты будут разгонять инфляцию.

По сумме, которую жители хотят получать от властей, Красноярск на втором месте по стране. Первое место оказалось у Москвы — там жители хотели бы выплату в размере 44,8 тысячи рублей. Третье место у Челябинска — 43,5 тысячи рублей.

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