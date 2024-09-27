Мэрия Красноярска вновь пытается отсудить долгострой «Эльдорадо» на Сурикова

Posted 27 сентября, 09:24
Published 27 сентября, 09:24
Modified 27 сентября, 11:36
Updated 27 сентября, 11:36
В документах суда указано, что здание имеет площадь 9,3 тысячи квадратных метров и готово на 83%. Помимо самого здания мэрия требует от ответчика предоставить документы на него: разрешение на строительство, а также проектную и техническую документацию.
Суд пока оставил иск без движения — необходимо предоставить еще некоторые документы.
Здание на Сурикова начали строить в 2005 году как торговый комплекс «Эльдорадо», его проект появился еще в 1999-м. Начать стройку мешал памятник архитектуры — усадьба Потылицына, первого городского головы. Ее снесли — как оказалось позже, незаконно.
Стройка остановилась, затем в 2015 году из недостроя решили сделать гостиницу, но и этот план не реализовался.
В 2020 году мэрия пыталась отсудить здание, но компания выиграла дело — ей позволили продлить договор аренды до 2024 года.
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