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Posted 27 сентября, 09:24

Published 27 сентября, 09:24

Modified 27 сентября, 11:36

Updated 27 сентября, 11:36

Мэрия Красноярска вновь пытается отсудить долгострой «Эльдорадо» на Сурикова

Мэрия Красноярска вновь пытается отсудить долгострой «Эльдорадо» на Сурикова

27 сентября 2024, 09:24
Фото: Alexav. 2gis
Департамента муниципального имущества и земельных отношений Красноярска снова подал иск в Арбитражный суд на ООО «Торговый комплекс Эльдорадо». Администрация города снова требует изъять у компании 20-летний недострой на улице Сурикова.

В документах суда указано, что здание имеет площадь 9,3 тысячи квадратных метров и готово на 83%. Помимо самого здания мэрия требует от ответчика предоставить документы на него: разрешение на строительство, а также проект­ную и техническую документацию.

Суд пока оставил иск без движения — необходимо предоставить еще некоторые документы.

Здание на Сурикова начали строить в 2005 году как торговый комплекс «Эльдорадо», его проект появился еще в 1999-м. Начать стройку мешал памятник архитектуры — усадьба Потылицына, первого городского головы. Ее снесли — как оказалось позже, незаконно.

Стройка остановилась, затем в 2015 году из недостроя решили сделать гостиницу, но и этот план не реализовался.

В 2020 году мэрия пыталась отсудить здание, но компания выиграла дело — ей позволили продлить договор аренды до 2024 года.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Недострой#Строительство#Мэрия#Арбитражный суд#Торговый комплекс
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