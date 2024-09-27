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Posted 27 сентября, 06:00

Published 27 сентября, 06:00

Modified 27 сентября, 06:37

Updated 27 сентября, 06:37

Молодые бизнесмены могут получить до полумиллиона рублей на развитие своего дела

Молодые бизнесмены могут получить до полумиллиона рублей на развитие своего дела

27 сентября 2024, 06:00
Фото: АНО «ККЦРБ МКК»
Реклама. АНО «ККЦРБ МКК». erid: LjN8Jz2HC
Молодые и социальные предприниматели Красноярского края могут получить до 500 тысяч рублей на развитие своего бизнеса. А если они ведут дела в Арктической зоне — то грант может достигать до миллиона рублей.

О грантовой программе рассказали в центре «Мой бизнес». Условия достаточно простые: на грант могут рассчитывать предприниматели до 25 лет и бизнесмены с социальным статусом предприятия. Кроме того, нужно пройти обучение основам предпринимательской деятельности в центрах «Мой бизнес» и на Цифровой платформе МСП.РФ.

Интенсив по основам бизнеса в «Школе предпринимательства» — бесплатный. По окончанию курса выдается сертификат, который и дает право на получение гранта.

Курс будет идти 8–10 октября с 10:00 до 17:00 в конференц-зале центра «Мой бизнес» на Матросова, 2. Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Заявки будут принимать до 17:30 3 октября — подать ее можно либо через платформу МСП.РФ, либо на сайте «Мой бизнес»

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