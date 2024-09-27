Молодые бизнесмены могут получить до полумиллиона рублей на развитие своего дела

Posted 27 сентября, 06:00
Published 27 сентября, 06:00
Modified 27 сентября, 06:37
Updated 27 сентября, 06:37
О грантовой программе рассказали в центре «Мой бизнес». Условия достаточно простые: на грант могут рассчитывать предприниматели до 25 лет и бизнесмены с социальным статусом предприятия. Кроме того, нужно пройти обучение основам предпринимательской деятельности в центрах «Мой бизнес» и на Цифровой платформе МСП.РФ.
Интенсив по основам бизнеса в «Школе предпринимательства» — бесплатный. По окончанию курса выдается сертификат, который и дает право на получение гранта.