Молодые бизнесмены могут получить до полумиллиона рублей на развитие своего дела

О грантовой программе рассказали в центре «Мой бизнес». Условия достаточно простые: на грант могут рассчитывать предприниматели до 25 лет и бизнесмены с социальным статусом предприятия. Кроме того, нужно пройти обучение основам предпринимательской деятельности в центрах «Мой бизнес» и на Цифровой платформе МСП.РФ.