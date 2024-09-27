На Красноярской ГЭС наградили будущих врачей и энергетиков

В этом году поставлен рекорд по количеству заявок и победителей программы — из более 800 заявок были отобраны 200 лучших студентов из высших и средних специальных учебных заведений России. На протяжении учебного года они будут получать стипендию в размере от 10 до 25 тысяч рублей в месяц в вузах и от 5 до 15 тысяч рублей в ссузах в зависимости от курса.