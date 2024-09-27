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Posted 27 сентября, 08:40

Published 27 сентября, 08:40

Modified 27 сентября, 08:42

Updated 27 сентября, 08:42

На Красноярской ГЭС наградили будущих врачей и энергетиков

На Красноярской ГЭС наградили будущих врачей и энергетиков

27 сентября 2024, 08:40
Фото: Юлия Раскова. Эн+
На Красноярской ГЭС прошла торжественная церемония победителей стипендиальной программы Олега Дерипаски. Будущим врачам и энергетикам вручили стипендиальные сертификаты и поздравительные письма от промышленника и основателя холдинга Эн+, а также провели экскурсию по ГЭС.

Обращаясь к победителям стипендиальной программы как к лидерам завтрашнего дня, Олег Дерипаска отметил, что будущее страны зависит от таких перспективных и талантливых студентов.

В этом году поставлен рекорд по количеству заявок и победителей программы — из более 800 заявок были отобраны 200 лучших студентов из высших и средних специальных учебных заведений России. На протяжении учебного года они будут получать стипендию в размере от 10 до 25 тысяч рублей в месяц в вузах и от 5 до 15 тысяч рублей в ссузах в зависимости от курса.

«Без сомнения, те, кто сегодня сидят в зале — лучшие, преодолевшие конкурсный отбор. Мы точно знаем, как востребован этот проект: количество заявок увеличилось на 10%, участие в отборе приняли 803 студента из 57 учебных заведений страны. Многие из ребят уже не первый год становятся участниками программы и нам это очень приятно», — отметил директор Красноярской ГЭС Станислав Легенза.

Корпоративная стипендиальная программа действует с 2021 года и охватывает более 20 городов в девяти регионах России от Балтийского моря до озера Байкал. В Красноярском крае к ней присоединились образовательные учреждения Красноярска, Ачинска, Назарово и Дивногорска.

«Стипендиальная программа — это часть большого комплекса программ, который организует промышленный гигант совместно с образовательными организациями. Кроме профильных, есть ещё два непрофильных направления — медицина и педагогика. Почему? Всё просто. Руководство компании смотрит намного шире и глубже. Мы совместно привлекаем молодых людей, творческих, целеустремлённых, которые готовы расти и развиваться. А это значит, что потом сотрудники компании будут лечиться у лучших врачей. Сейчас они взращивают тех специалистов, с которыми они будут работать в будущем», — подчеркнула проректор по учебной, воспитательной работе и молодежной политике КрасГМУ Ирина Соловьева.

Одна из стипендиатов программы, студентка шестого курса КрасГМУ Анна Вишневская поделилась, что рада выиграть стипендию и работать с Эн+. Стипендию Анна планирует откладывать на ординатуру, чтобы выучиться на хирурга-гинеколога.

Чтобы стать победителем, нужны не только отличные оценки, но и научные достижения, вовлеченность в благотворительные, волонтерские, донорские акции, победы в студенческих олимпиадах и творческих конкурсах. Студент четвертого курса направления «автоматизация технологических процессов» ИКИТ СФУ Евгений Голубев рассказал об этапах отбора:

«Документы на эту стипендиальную программу я начал собирать еще в июне. После того как мы с одногруппниками собрали необходимые пакеты документов и отправили их, был период ожидания, и уже в конце июля мы узнали, что прошли отборочный этап. В августе мы прошли собеседование с представителями компании, а в начале сентября мы узнали, что получили стипендию».

На генерирующих объектах холдинга Эн+ отмечают, что программа поддержки талантливых студентов приносит плоды. По итогам программы прошлого учебного года 15% стипендиатов стали сотрудниками компании, еще половина студентов планирует трудоустройство после окончания обучения.

#Общество#Медицина#Красноярск#Образование#Студенты#Россия#Врачи#Стипендии#Обучение#Олег Дерипаска
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