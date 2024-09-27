prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 сентября, 06:18

Published 27 сентября, 06:18

Modified 27 сентября, 07:42

Updated 27 сентября, 07:42

На трупе котенка нашли следы отравы от насекомых, как и у погибших детей

На трупе котенка нашли следы отравы от насекомых, как и у погибших детей

27 сентября 2024, 06:18
Фото: Прокуратура Красноярского края
Сюжет
Отравление семьи
Эксперты нашли на шерсти мертвого кота следы отравы от насекомых, как и у погибших от отравления детей в Красноярском крае. Об этом сообщили в краевом СК.

22 сентября родственники обнаружили мертвого котёнка у дома отравленной семьи. Следователи отправили труп на экспертизу, которая показала, что на шерсти животного есть компоненты инсектицидов, которые выявили у детей. Исследования продолжаются.

Ранее следователи назвали приоритетную версию гибели детей, получив предварительные результаты исследований. Погибшие могли отравиться из-за попадания в организм компонентов неустановленного препарата от насекомых.

Трагедия произошла в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.

21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание. 25 сентября их выписали из больницы.

Сообщается, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух, а в пробах погибшего мальчика нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса. Однако производитель средства, компания «Сибиар», заявил, что «их продукция безопасна» и «не могла стать причиной» отравления семьи.

26 сентября в СК сообщили, что в пробах продуктов, которые изъяли из сельского магазина и дома отравившейся семьи, не нашли опасных веществ.

Читайте также:
Красноярцы выбрасывают пельмени после отравления многодетной семьи, продажи упалиПосле смерти детей красноярцы стали бояться дихлофоса. Может ли он убить?
#Владислав Савончик#Красноярск#Дети#Отравление#Экспертиза#Трагедия#Следователи#Отравление семьи#Дихлофос
Подпишитесь
Популярное