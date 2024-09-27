На трупе котенка нашли следы отравы от насекомых, как и у погибших детей

Posted 27 сентября, 06:18
Published 27 сентября, 06:18
Modified 27 сентября, 07:42
Updated 27 сентября, 07:42
22 сентября родственники обнаружили мертвого котёнка у дома отравленной семьи. Следователи отправили труп на экспертизу, которая показала, что на шерсти животного есть компоненты инсектицидов, которые выявили у детей. Исследования продолжаются.
Ранее следователи назвали приоритетную версию гибели детей, получив предварительные результаты исследований. Погибшие могли отравиться из-за попадания в организм компонентов неустановленного препарата от насекомых.
Трагедия произошла в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.
21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание. 25 сентября их выписали из больницы.
Сообщается, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух, а в пробах погибшего мальчика нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса. Однако производитель средства, компания «Сибиар», заявил, что «их продукция безопасна» и «не могла стать причиной» отравления семьи.
26 сентября в СК сообщили, что в пробах продуктов, которые изъяли из сельского магазина и дома отравившейся семьи, не нашли опасных веществ.