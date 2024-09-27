Под Красноярском построили первую очередь огромного логистического парка

Ранее муж основательницы маркетплейса Wildberries и ее деловой партнер Владислав Бакальчук заявлял, что из-за конфликта и развода семьи под Красноярском приостановили строительство логистического комплекса маркетплейса (как и в других городах России и СНГ). В самой компании говорят, что на сроки конфликт не повлияет.