Под Красноярском построили первую очередь огромного логистического парка

Posted 27 сентября, 05:35
Published 27 сентября, 05:35
Modified 27 сентября, 05:37
Updated 27 сентября, 05:37
В первую очередь входит корпус из складов и офисов, общей площадью 36 тысяч квадратных метров.
Сейчас строится вторая и третья очередь комплексов. Площадь объекта второй очереди составит 30 тысяч квадратов, из которых 28,5 тысячи квадратов — складская часть, остальная площадь будет выделена под офисные помещения и техническую зону. Площадь объекта третьей очереди составит 41 тысячу квадратов.
В целом предполагается, что логопарк займет около 600 тысяч квадратов. Сообщается, что в проект вложат 30 миллиардов рублей. Работать в комплексах будут 9,6 тысячи человек. В корпорации заявляют, что это будет «самый масштабный логистический объект в Красноярском крае».
Инвесторы сообщают, что арендаторами парка будут различные логистические компании, предприятия оптовой и розничной торговли, а также маркетплейсы.
Инвестор проекта — ООО «Мега-Строй-М». Это подмосковная компания, которая занимается проектированием и строительством индустриальных, логистических и торговых комплексов.
Ранее муж основательницы маркетплейса Wildberries и ее деловой партнер Владислав Бакальчук заявлял, что из-за конфликта и развода семьи под Красноярском приостановили строительство логистического комплекса маркетплейса (как и в других городах России и СНГ). В самой компании говорят, что на сроки конфликт не повлияет.
Также Ozon сообщал, что собирается строить склад в Красноярске.