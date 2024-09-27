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Posted 27 сентября, 05:35

Published 27 сентября, 05:35

Modified 27 сентября, 05:37

Updated 27 сентября, 05:37

Под Красноярском построили первую очередь огромного логистического парка

Под Красноярском построили первую очередь огромного логистического парка

27 сентября 2024, 05:35
Фото: ensib.ru
Инвестор получил разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди гигантского логистического парка возле Старцево в Емельяновском районе Красноярского края. Об этом сообщили в корпорации развития Енисейского Сибири.

В первую очередь входит корпус из складов и офисов, общей площадью 36 тысяч квадратных метров.

Сейчас строится вторая и третья очередь комплексов. Площадь объекта второй очереди составит 30 тысяч квадратов, из которых 28,5 тысячи квадратов — складская часть, остальная площадь будет выделена под офисные помещения и техническую зону. Площадь объекта третьей очереди составит 41 тысячу квадратов.

В целом предполагается, что логопарк займет около 600 тысяч квадратов. Сообщается, что в проект вложат 30 миллиардов рублей. Работать в комплексах будут 9,6 тысячи человек. В корпорации заявляют, что это будет «самый масштабный логистический объект в Красноярском крае».

Инвесторы сообщают, что арендаторами парка будут различные логистические компании, предприятия оптовой и розничной торговли, а также маркетплейсы.

Инвестор проекта — ООО «Мега-Строй-М». Это подмосковная компания, которая занимается проектированием и строительством индустриальных, логистических и торговых комплексов.

Ранее муж основательницы маркетплейса Wildberries и ее деловой партнер Владислав Бакальчук заявлял, что из-за конфликта и развода семьи под Красноярском приостановили строительство логистического комплекса маркетплейса (как и в других городах России и СНГ). В самой компании говорят, что на сроки конфликт не повлияет.

Также Ozon сообщал, что собирается строить склад в Красноярске.

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#Владислав Савончик#Город#Маркетплейс#Склад
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