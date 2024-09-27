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Posted 27 сентября, 07:06

Published 27 сентября, 07:06

Modified 27 сентября, 07:32

Updated 27 сентября, 07:32

Продавцы пельменей «Олимп» пожаловались на травлю после смерти детей

Продавцы пельменей «Олимп» пожаловались на травлю после смерти детей

27 сентября 2024, 07:06
Фото: 1MI
Сюжет
Отравление семьи
Продавцы сети полуфабрикатов «Олимп»пожаловались на грубость и агрессию покупателей. Люди думают, что сеть причастна к отравлению многодетной семьи из Красной Сопки.

О трагедии стало известно вечером 21 сентября. Следствие заявляло, что родители и четверо детей из села Красная Сопка отравились неустановленным веществом и что «накануне вся семья употребляла в пищу курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине».

Все дети скончались. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пошли на поправку. Позже, 25 сентября, СК сообщил, что пельмени, которые ела отравившаяся семья, проверили. В еде не нашли превышения вредных веществ.

Магазин, в котором семья купила продукты, называется «Олимп» и находится в селе. Такое же название имеет и популярная в крае кулинарная фирма, изготовляющая полуфабрикаты. Однако они никак не связаны. И в любом случае, как показала экспертиза, пельмени не имеют отношения к этой трагедии.

Продавец сети «Кулинарный Олимп» Оксана поделилась с «7 каналом Красноярск», что каждый день теперь выслушивает обвинения и оскорбления.

«Могут даже просто открыть дверь, сделать какой-то такой выпад: „Чем вы нас кормите, чем вы нас травите?“. Кто-то спокойно говорит, кто-то сочувственно относится. Но есть также и те люди, которые накрутят себе какую-то информацию, приходят и очень агрессивно высказываются, — говорит Оксана.
Фото: 7 канал Красноярск

По словам Оксаны, работать в таких условиях «очень тяжело морально». Она рассказала, что с похожим отношением столкнулась не только она, а, но и продавцы на других точках — их в Красноярске 16.

Кроме того, сеть столкнулась с убытками — спрос на продукцию упал, и компания уже понесла убытки в 15%.

«Люди, услышав слово „пельмени“, слово „Олимп“, связали это в кучу. Нас к этому также стали привязывать, и народ думает, что мы к этому причастны. Хотя отношения мы никакого абсолютно не имеем», — объяснил руководитель сети магазинов Алексей Киндрачук.

Ранее мы рассказывали, что некоторые жители Красноярского края начали бояться есть пельмени и перестали их покупать после смертельного отравления детей.

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