Продавцы пельменей «Олимп» пожаловались на травлю после смерти детей

Магазин, в котором семья купила продукты, называется «Олимп» и находится в селе. Такое же название имеет и популярная в крае кулинарная фирма, изготовляющая полуфабрикаты. Однако они никак не связаны. И в любом случае, как показала экспертиза, пельмени не имеют отношения к этой трагедии.