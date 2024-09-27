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Posted 27 сентября, 11:38

Published 27 сентября, 11:38

Modified 27 сентября, 13:12

Updated 27 сентября, 13:12

Родители погибших детей рассказали, что не проветривали дом после дихлофоса

Родители погибших детей рассказали, что не проветривали дом после дихлофоса

27 сентября 2024, 11:38
Фото: СК Красноярского края
Сюжет
Отравление семьи
Следователи допросили родителей погибших от отравления четверых детей из Красной Сопки.

Трагедия произошла в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.

21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание. 25 сентября их выписали из больницы.

Сообщается, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух, а в пробах погибшего мальчика нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса. Однако производитель средства, компания «Сибиар», заявил, что «их продукция безопасна» и «не могла стать причиной» отравления семьи. Следователи называют версию об отравлении «компонентами неустановленного препарата от насекомых» приоритетной.

26 сентября в СК сообщили, что в пробах продуктов, которые изъяли из сельского магазина и дома отравившейся семьи, не нашли опасных веществ.

Как сообщили в СК, отец погибших подтвердил, что дом обработали дихлофосом. По его словам, обратно в дом все члены семьи зашли уже через два часа.

Мать на допросе уточнила, что после обработки дом они не проветривали.

Допрос вели без полиграфа — его, уточняют следователи, нельзя применять по отношению к людям в шоковом состоянии. Позже родителей снова допросят.

  • Ранее «ПМ» разбирался, насколько опасны для человека дихлофосы и как ими пользоваться безопасно. В рекомендациях эксперты уточнили, что не стоит заходить в помещение, где проводилась обработка, в течение 6 часов — а перед тем как зайти, нужно проветрить комнату.
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