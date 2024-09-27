С земли можно будет без телескопа увидеть хвостатую комету Цзыцзиньшань

К земле приближается редкая комета C/2023 A3, она же Цзыцзиньшань — ATLAS. Последний раз ее наблюдали 80 тысяч лет назад, а скоро она пролетит так близко от Земли, что ее можно будет увидеть невооруженным глазом.

Комету открыли сразу две независимых группы ученых — 9 января 2023 года ее наблюдала китайская обсерватория Цзыцзиньшань, а 22 февраля комету заметила система телескопов ATLAS. Отсюда и ее название. Комета достигла перигелия, то есть максимально приблизилась к Солнцу, сегодня, 27 сентября. А на ближайшее расстояние к Земле, 70,6 миллиона километров, она подойдет 12 октября этого года. По словам астронома-любителя Стюарта Аткинсона, комета будет похожа на «размытую звезду с туманным хвостом». Ее можно будет увидеть без приборов наблюдения в обоих полушариях планеты, но астроном рекомендует взять бинокль. Журналисты издания «Новые Известия» рассказали о комете подробнее и дали советы, как лучше наблюдать комету и даже сфотографировать.