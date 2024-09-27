С земли можно будет без телескопа увидеть хвостатую комету Цзыцзиньшань

Posted 27 сентября, 11:39
Published 27 сентября, 11:39
Modified 27 сентября, 11:41
Updated 27 сентября, 11:41
Комету открыли сразу две независимых группы ученых — 9 января 2023 года ее наблюдала китайская обсерватория Цзыцзиньшань, а 22 февраля комету заметила система телескопов ATLAS. Отсюда и ее название.
Комета достигла перигелия, то есть максимально приблизилась к Солнцу, сегодня, 27 сентября. А на ближайшее расстояние к Земле, 70,6 миллиона километров, она подойдет 12 октября этого года.
По словам астронома-любителя Стюарта Аткинсона, комета будет похожа на «размытую звезду с туманным хвостом». Ее можно будет увидеть без приборов наблюдения в обоих полушариях планеты, но астроном рекомендует взять бинокль.
Журналисты издания «Новые Известия» рассказали о комете подробнее и дали советы, как лучше наблюдать комету и даже сфотографировать.
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