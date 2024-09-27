prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 сентября, 11:39

Published 27 сентября, 11:39

Modified 27 сентября, 11:41

Updated 27 сентября, 11:41

Фото кометы, сделанное 26 апреля 2024 года. По подсчетам экспертов, объект приближается к Земле со скоростью около 70 км в секунду.

С земли можно будет без телескопа увидеть хвостатую комету Цзыцзиньшань

27 сентября 2024, 11:39
Фото: C messier. Wikimedia
Фото кометы, сделанное 26 апреля 2024 года. По подсчетам экспертов, объект приближается к Земле со скоростью около 70 км в секунду.
К земле приближается редкая комета C/2023 A3, она же Цзыцзиньшань — ATLAS. Последний раз ее наблюдали 80 тысяч лет назад, а скоро она пролетит так близко от Земли, что ее можно будет увидеть невооруженным глазом.

Комету открыли сразу две независимых группы ученых — 9 января 2023 года ее наблюдала китайская обсерватория Цзыцзиньшань, а 22 февраля комету заметила система телескопов ATLAS. Отсюда и ее название.

Комета достигла перигелия, то есть максимально приблизилась к Солнцу, сегодня, 27 сентября. А на ближайшее расстояние к Земле, 70,6 миллиона километров, она подойдет 12 октября этого года.

По словам астронома-любителя Стюарта Аткинсона, комета будет похожа на «размытую звезду с туманным хвостом». Ее можно будет увидеть без приборов наблюдения в обоих полушариях планеты, но астроном рекомендует взять бинокль.

Журналисты издания «Новые Известия» рассказали о комете подробнее и дали советы, как лучше наблюдать комету и даже сфотографировать.

#Общество#Природа#Солнце#Земля#Астрономия
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика