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Posted 27 сентября, 10:38

Published 27 сентября, 10:38

Modified 27 сентября, 10:41

Updated 27 сентября, 10:41

Стала известна дата приговора Глискову

Стала известна дата приговора Глискову

27 сентября 2024, 10:38
Фото: prmira.ru
Сюжет
Дело Александра Глискова
Соратники депутата заксобрания Красноярского края Александра Глискова сообщили, что в среду, 2 октября, ему вынесут приговор по делу о получении взятки. Заседание пройдет в Центральном районном суде Красноярска в 14:00.

Глискова обвиняют в получении взятки (часть 6 статья 290 УК РФ). По версии следствия, в период с марта по май 2017 года Глисков через посредника потребовал от замруководителя «КрайДЭО» Самеда Юсубова дать ему взятку — 5 миллионов рублей.

За деньги он якобы обещал «покровительство и действия и бездействия в пользу взяткодателя». Утверждается, что замруководителя передал часть взятки — миллион — через посредников.

Глисков не признает вину и называет дело политическим. По его словам, в материалах нет ни одной вещественной улики, а всё обвинение построено показании нескольких свидетелей.

Прокурор запросил Глискову 14 лет колонии строгого режима и штраф 10 миллионов рублей.

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#Владислав Савончик#Суд#Приговор#Дело Александра Глискова
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