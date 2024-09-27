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Posted 27 сентября, 04:03

Published 27 сентября, 04:03

Modified 27 сентября, 04:03

Updated 27 сентября, 04:03

Стало известно, сколько жителей Красноярского края пострадали от клещей в 2024 году

Стало известно, сколько жителей Красноярского края пострадали от клещей в 2024 году

27 сентября 2024, 04:03
Фото: 1MI
Больше 14 тысяч жителей Красноярского края пострадали от укусов клещей в этом году. Предварительные итоги опубликовал Роспотребнадзор.

По информации ведомства, с начала сезона от клещей пострадали 14 215 жителей края. Из них 2 870 — несовершеннолетние.

Некоторые из пострадавших оказались заражены клещевыми инфекциями. У 266 человек нашли клещевой вирусный энцефалит, у 208 — боррелиоз, у 17 — сибирский клещевой тиф. Еще по одному человеку заболели эрлихиозом и анаплазмозом.

В Роспотребнадзоре предупредили, что некоторые клещи не впали в спячку, поэтому существует риск нападения членистоногих. Например, на минувшей неделе 31 житель края пострадал от клещей.

Если вы отправились на природу, специалисты рекомендуют осматривать тело каждые 20-30 минут. Клещ не присасывается сразу. С момента его попадания на одежду и присасыванием проходит около 20 минут.

Самыми излюбленными местами членистоногих являются участки тела с тонкой кожей и обильным кровоснабжением: заушная область и шея, пупок и подмышечная впадина, подколенная область, внутренняя поверхность бедра и волосистая часть головы.

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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Здоровье#Клещи#Красноярский край#Роспотребнадзор
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