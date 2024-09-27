Судмедэксперты считают, что дети, скорее всего, погибли из-за отравы для насекомых

Posted 27 сентября, 04:42
Published 27 сентября, 04:42
Modified 27 сентября, 07:18
Updated 27 сентября, 07:18
Трагедия произошла в селе Красная Сопка. В ночь на 21 сентября двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.
21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание. 25 сентября их выписали из больницы.
Сообщается, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух, а в пробах погибшего мальчика нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса. Однако производитель средства, компания «Сибиар», заявил, что «их продукция безопасна» и «не могла стать причиной» отравления семьи.
Как рассказали в следкоме, следователи получили предварительные результаты исследований красноярского бюро судебно-медицинской экспертизы.
Сейчас следствие считает, что 4 детей могли отравиться из-за попадания в их организм компонентов неустановленного препарата от насекомых. Дихлофос это или другой химикат, выясняется.
В СК заявили, что все средства от насекомых изъяли из сельских магазинов для экспертизы.
26 сентября в СК сообщили, что в пробах продуктов, которые изъяли из магазина «Олимп» и дома отравившейся семьи, не нашли опасных веществ.
Специалисты проверяли еду на содержание кадмия, мышьяка, олова, ртути, свинца и хрома, пестицидов и нитратов. В Следкоме заявили, что химические исследования на наличие в продуктах других токсических веществ продолжаются.