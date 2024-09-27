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Posted 27 сентября, 01:10

Published 27 сентября, 01:10

Modified 27 сентября, 01:10

Updated 27 сентября, 01:10

Красноярцам пообещали снег с дождем и похолодание до +2 градусов

В Красноярск на выходных придет похолодание и дождь со снегом. Публикуем прогноз

27 сентября 2024, 01:10
Фото: prmira.ru

Красноярцам пообещали снег с дождем и похолодание до +2 градусов

Рассказываем, какая погода ждет красноярцев в выходные, 28 и 29 сентября.

По данным gismeteo, в субботу, 28 сентября, утром ожидается около +2 и небольшой снег с дождем. Днем температура воздуха составит +7 градусов и пойдет дождь. Вечером будет без осадков и около +4. В ночные часы похолодает до +2.

В воскресенье, 29 сентября, утром прогнозируется около +4, днем потеплеет до +8 градусов. Вечером в Красноярске пройдет небольшой дождь, а температура воздуха составит +7.

Фото: gismeteo.ru

По предварительным прогнозам, в понедельник, 30 сентября, в Красноярске на протяжении всего дня будут идти дожди. Днем столбик термометра поднимется до +9 градусов.

В выходные в Красноярске порывы ветра составят не более 6-8 м/с.

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