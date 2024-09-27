В Красноярск на выходных придет похолодание и дождь со снегом. Публикуем прогноз

Posted 27 сентября, 01:10
Published 27 сентября, 01:10
Modified 27 сентября, 01:10
Updated 27 сентября, 01:10
По данным gismeteo, в субботу, 28 сентября, утром ожидается около +2 и небольшой снег с дождем. Днем температура воздуха составит +7 градусов и пойдет дождь. Вечером будет без осадков и около +4. В ночные часы похолодает до +2.
В воскресенье, 29 сентября, утром прогнозируется около +4, днем потеплеет до +8 градусов. Вечером в Красноярске пройдет небольшой дождь, а температура воздуха составит +7.
По предварительным прогнозам, в понедельник, 30 сентября, в Красноярске на протяжении всего дня будут идти дожди. Днем столбик термометра поднимется до +9 градусов.
В выходные в Красноярске порывы ветра составят не более 6-8 м/с.