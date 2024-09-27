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Posted 27 сентября, 03:07

Published 27 сентября, 03:07

Modified 27 сентября, 07:12

Updated 27 сентября, 07:12

В Красноярске больше 10 машин пострадали из-за снятого асфальта на Николаевском мосту

В Красноярске больше 10 машин пострадали из-за снятого асфальта на Николаевском мосту

27 сентября 2024, 03:07
Фото: t.me/kraschp
В Красноярске больше 10 автомобилей могли пострадать на Николаевском мосту. Там сняли часть асфальта, но не установили знаки.

Накануне, 26 сентября, в соцсетях появилась информация о том, что больше 10 человек повредили свои автомобили на Николаевском посту.

Видео: t.me/kraschp.

По словам пострадавших автовладельцев, рабочие сняли слой асфальта на съезде с моста в сторону правого берега. Однако знаки о проведении работ не установили.

«В результате больше 10 жителей города повредили свои автомобили. На видео все они ждут сотрудников ГАИ», — сказал один из пострадавших.
Видео: Соцсети.

«Проспекту Мира» в Госавтоинспекции рассказали, что вчера вечером сотрудники ДПС зафиксировали 3 автомобиля с незначительными повреждениями колес.

«Их оформили с материальным ущербом без пострадавших. Через суд владельцы автомобилей смогут возместить ущерб.
Автомобилисты могут подать в суд на администрацию города, в том числе на тех, кто содержит дорожное полотно и отвечает за него».

Корреспондент «ПМ» обратился за комментарием в управление дорог и благоустройства (УДИБ). В ведомстве пообещали уточнить информацию и прокомментировать в ближайшее время.

#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Красноярск#Николаевский мост#ГИБДД#Повреждения#Автомобили#УДИБ#Водители
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