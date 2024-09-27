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Posted 27 сентября, 11:49

Published 27 сентября, 11:49

Modified 27 сентября, 12:32

Updated 27 сентября, 12:32

В Красноярске застройщику дали 9 лет за обман дольщиков на полмиллиарда

Застройщику дали 9 лет за обман дольщиков на 500 млн. Она построила себе дом в Соснах

27 сентября 2024, 11:49
Фото: Прокуратура Красноярского края

В Красноярске застройщику дали 9 лет за обман дольщиков на полмиллиарда

В Красноярске озвучили приговор экс-руководителю СК «Консоль» Елене Мансуровой за мошенничество и злоупотребление полномочиями при строительстве домов. Она присвоила себе 530 миллионов рублей.

Как сообщили в прокуратуре, с 2006 по 2011 год она через номинальных директоров заключала с покупателями договоры долевого участия в строительстве многоквартирных домов в Советском районе.

Мансурова делала фиктивные договоры на поставку стройматериалов со знакомыми и выводила деньги. На эти средства она построила себе коттеджи в Соснах и Усть-Мане, а также базу отдыха, на все у нее ушло 130 миллионов.

Стройка многоэтажек при этом велась лишь для вида. Остались недостроенными четыре дома на переулке Светлогорском и улице Партизана Железняка.

С Мансуровой вступил в конфликт один из дольщиков, после чего женщина уступила ему права собственности на другое жилье. Всего от ее действий пострадали 280 дольщиков.

В она суд не являлась, затягивая процесс, за что ее арестовали. В итоге ее приговорили к девяти годам колонии общего режима, а вину она не признала.

Недвижимость Мансуровой в Удачном и Усть-Мане арестовали в счет погашения ущерба. Дома дольщиков достроил и сдал Фонд обманутых дольщиков. Виновная будет обязана возместить организации затраты.

  • Ранее экс-депутат горсовета, экс-застройщик Геннадии Торгунаков получил 10 лет и 10 месяцев колонии за обман дольщиков дома на Грунтовой. 308 дольщиков остались без квартир и денег. Сумма причиненного ущерба — больше 600 миллионов рублей.
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