Застройщику дали 9 лет за обман дольщиков на 500 млн. Она построила себе дом в Соснах

Posted 27 сентября, 11:49
Published 27 сентября, 11:49
Modified 27 сентября, 12:32
Updated 27 сентября, 12:32
Как сообщили в прокуратуре, с 2006 по 2011 год она через номинальных директоров заключала с покупателями договоры долевого участия в строительстве многоквартирных домов в Советском районе.
Мансурова делала фиктивные договоры на поставку стройматериалов со знакомыми и выводила деньги. На эти средства она построила себе коттеджи в Соснах и Усть-Мане, а также базу отдыха, на все у нее ушло 130 миллионов.
Стройка многоэтажек при этом велась лишь для вида. Остались недостроенными четыре дома на переулке Светлогорском и улице Партизана Железняка.
С Мансуровой вступил в конфликт один из дольщиков, после чего женщина уступила ему права собственности на другое жилье. Всего от ее действий пострадали 280 дольщиков.
В она суд не являлась, затягивая процесс, за что ее арестовали. В итоге ее приговорили к девяти годам колонии общего режима, а вину она не признала.
Недвижимость Мансуровой в Удачном и Усть-Мане арестовали в счет погашения ущерба. Дома дольщиков достроил и сдал Фонд обманутых дольщиков. Виновная будет обязана возместить организации затраты.
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