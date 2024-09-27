В Красноярске идет «Субстанция». Люди в шоке и восторге от «самого мерзкого» фильма

Posted 27 сентября, 10:38
Published 27 сентября, 10:38
Modified 27 сентября, 19:20
Updated 27 сентября, 19:20
«Субстанция» (18+) — фильм режиссёра Корали Фаржа с Деми Мур, Маргарет Куолли и Деннисом Куэйдом в главных ролях. Сделан на британской киностудии Working Title Films.
«Субстанция» — это фильм в жанре боди-хоррор. Сюжет построен вокруг жизни голливудской звезды Элизабет Спаркл, слава которой постепенно угасает. Элизабет решает принять уникальный препарат «Субстанция», чтобы получить «лучшую, красивую и молодую версию себя». Дальнейшее повествование построено на взаимодействии и жизни Элизабет, и её молодой версии — Сью.
В Красноярске картину показывают в кинотеатрах «Киномакс», «Мори Синема», «Синема-парк», «Дом кино». Билеты стоят от 250 до 690 рублей в зависимости от кинотеатра, зала и времени сеанса.
В Красноярске фильм за неделю, с 19 по 25 сентября, собрал в прокате 362,1 тысячи рублей, согласно данным ЕАИС — картина заняла третье место по сборам. В городе прошло 66 сеансов, на которые сходили чуть больше тысячи зрителей.
Общие сборы «Субстанции» в России за неделю проката составляют 40,3 миллиона рублей, за все время проката — 48,1 млн. В целом в кинотеатрах России прошло 5,9 тысячи сеансов. Их посетили 85,8 тысячи зрителей.
«Проспект Мира» узнал мнение красноярцев, которые уже успели посмотреть фильм в кино. Одна из жительниц рассказала нам, что пошла на фильм после неоднозначных отзывов в интернете.
«Видела отзывы, где говорили, что это самый мерзкий и прекрасный фильм одновременно. Так вот, всё это — правда: он мерзкий, жуткий, неприятный. Это боди-хоррор со всеми вытекающими. Но мне понравилось».
Девушка отметила несколько плюсов фильма: режиссуру и стиль съемки, динамику и игру актеров.
«Фильм постоянно в напряжении держит, он динамичный. Деми Мур просто невероятна в главной роли, я бы сказала, что она справилась на все сто. Маргарет Куолли тоже шикарна».
Другой красноярец рассказал, что этот фильм лучший, что он видел. По его мнению, в кинокартине гармонично все — сюжет, картинка, игра актеров.
Другие красноярцы оставили отзывы на фильм в соцсетях. Вот их комментарии.
«Умное кино, несколько оголтелое, но, видимо, так наболело».
«Обычный боди-хоррор, можно было бы на часик подсократить. Кроме одной главной линии никаких интересных второстепенных историй, интертекста какого-то дополнительного тут нет. Чисто суперлинейная история одного персонажа».
«Фильм отпад. Не смотреть слабонервным, беременным. Люди не выдерживали и уходили. Я под большим впечатлением».
О фильме оставляют комментарии и жители других городов. Многие писали, что кинокартина им «очень понравилась», но местами она «ужасна».
«Стильно, красиво и отвратительно».
«Красивый и динамичный фильм. Соединил красоту и ужас в одно целое».
«Фильм оставил меня в состоянии растерянности. Очень неоднозначное впечатление от увиденного. От него в прямом смысле слова мутит».
На «Кинопоиске» рейтинг фильма «Субстанция» составляет 7,6. Количество положительных рецензий — 81%. В них отмечают игру актеров, сюжет и смысл фильма.
«Картина безумно стильная. Если честно, ждал стандартной постхоррорной режиссерской работы а-ля Ари Астер — долгие планы, нарочитую „элитарность“ и прочее. Но нет, здесь все с точностью наоборот: лента задает очень быстрый темп и, несмотря на длительность практически в два с половиной часа, пролетает на одном учащенном дыхании».
«Сюжет в фильме раскрывает большое количество проблем и вопросов: молодости, красоты, самопринятия, ответственности, доверия».
В негативных отзывах зрители пишут о «скомканном» финале и недостатке мотивации у главной героини.
«Что режет глаз — Деми Мур офигенно выглядит. Поэтому лично мне мотивации героини не хватило».
«Финал картины получился скомканным, поверхностным и сжатым. Основная часть картины получилась масштабной».
На сайте IMDb «Субстанции» поставили оценку в 8 баллов.
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