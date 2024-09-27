В Красноярске идет «Субстанция». Люди в шоке и восторге от «самого мерзкого» фильма

В Красноярске фильм за неделю, с 19 по 25 сентября, собрал в прокате 362,1 тысячи рублей, согласно данным ЕАИС — картина заняла третье место по сборам. В городе прошло 66 сеансов, на которые сходили чуть больше тысячи зрителей.