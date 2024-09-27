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Posted 27 сентября, 10:38

Published 27 сентября, 10:38

Modified 27 сентября, 19:20

Updated 27 сентября, 19:20

Красноярцы оценили «самый мерзкий» фильм «Субстанция»

В Красноярске идет «Субстанция». Люди в шоке и восторге от «самого мерзкого» фильма

27 сентября 2024, 10:38
Фото: www.kinopoisk.ru

Красноярцы оценили «самый мерзкий» фильм «Субстанция»

В красноярских кинотеатрах начались показы фильма «Субстанция». Собрали отзывы тех, кто уже успел его посмотреть.

«Субстанция» (18+) — фильм режиссёра Корали Фаржа с Деми Мур, Маргарет Куолли и Деннисом Куэйдом в главных ролях. Сделан на британской киностудии Working Title Films.

О чем фильм и где его смотреть в Красноярске?

«Субстанция» — это фильм в жанре боди-хоррор. Сюжет построен вокруг жизни голливудской звезды Элизабет Спаркл, слава которой постепенно угасает. Элизабет решает принять уникальный препарат «Субстанция», чтобы получить «лучшую, красивую и молодую версию себя». Дальнейшее повествование построено на взаимодействии и жизни Элизабет, и её молодой версии — Сью.

В Красноярске картину показывают в кинотеатрах «Киномакс», «Мори Синема», «Синема-парк», «Дом кино». Билеты стоят от 250 до 690 рублей в зависимости от кинотеатра, зала и времени сеанса.

Сколько фильм собрал в прокате

В Красноярске фильм за неделю, с 19 по 25 сентября, собрал в прокате 362,1 тысячи рублей, согласно данным ЕАИС — картина заняла третье место по сборам. В городе прошло 66 сеансов, на которые сходили чуть больше тысячи зрителей.

Фото: ЕАИС

Общие сборы «Субстанции» в России за неделю проката составляют 40,3 миллиона рублей, за все время проката — 48,1 млн. В целом в кинотеатрах России прошло 5,9 тысячи сеансов. Их посетили 85,8 тысячи зрителей.

Что думают о фильме зрители

«Проспект Мира» узнал мнение красноярцев, которые уже успели посмотреть фильм в кино. Одна из жительниц рассказала нам, что пошла на фильм после неоднозначных отзывов в интернете.

«Видела отзывы, где говорили, что это самый мерзкий и прекрасный фильм одновременно. Так вот, всё это — правда: он мерзкий, жуткий, неприятный. Это боди-хоррор со всеми вытекающими. Но мне понравилось».

Девушка отметила несколько плюсов фильма: режиссуру и стиль съемки, динамику и игру актеров.

«Фильм постоянно в напряжении держит, он динамичный. Деми Мур просто невероятна в главной роли, я бы сказала, что она справилась на все сто. Маргарет Куолли тоже шикарна».
Фото: www.kinopoisk.ru

Другой красноярец рассказал, что этот фильм лучший, что он видел. По его мнению, в кинокартине гармонично все — сюжет, картинка, игра актеров.

Другие красноярцы оставили отзывы на фильм в соцсетях. Вот их комментарии.

«Умное кино, несколько оголтелое, но, видимо, так наболело».
«Обычный боди-хоррор, можно было бы на часик подсократить. Кроме одной главной линии никаких интересных второстепенных историй, интертекста какого-то дополнительного тут нет. Чисто суперлинейная история одного персонажа».
«Фильм отпад. Не смотреть слабонервным, беременным. Люди не выдерживали и уходили. Я под большим впечатлением».
Фото: соцсети

О фильме оставляют комментарии и жители других городов. Многие писали, что кинокартина им «очень понравилась», но местами она «ужасна».

«Стильно, красиво и отвратительно».
«Красивый и динамичный фильм. Соединил красоту и ужас в одно целое».
«Фильм оставил меня в состоянии растерянности. Очень неоднозначное впечатление от увиденного. От него в прямом смысле слова мутит».

Как оценивают фильм в онлайн-кинотеатрах

На «Кинопоиске» рейтинг фильма «Субстанция» составляет 7,6. Количество положительных рецензий — 81%. В них отмечают игру актеров, сюжет и смысл фильма.

«Картина безумно стильная. Если честно, ждал стандартной постхоррорной режиссерской работы а-ля Ари Астер — долгие планы, нарочитую „элитарность“ и прочее. Но нет, здесь все с точностью наоборот: лента задает очень быстрый темп и, несмотря на длительность практически в два с половиной часа, пролетает на одном учащенном дыхании».
«Сюжет в фильме раскрывает большое количество проблем и вопросов: молодости, красоты, самопринятия, ответственности, доверия».
Фото: www.kinopoisk.ru

В негативных отзывах зрители пишут о «скомканном» финале и недостатке мотивации у главной героини.

«Что режет глаз — Деми Мур офигенно выглядит. Поэтому лично мне мотивации героини не хватило».
«Финал картины получился скомканным, поверхностным и сжатым. Основная часть картины получилась масштабной».

На сайте IMDb «Субстанции» поставили оценку в 8 баллов.

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