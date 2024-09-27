В Красноярске закрыли котельную на Калинина

Замещение котельных дает ощутимый эффект и в сокращении эмиссии парниковых газов, что недавно подтвердил Инновационный технологический центр МГТУ имени Н. Э. Баумана — национальный орган по валидации и верификации парниковых газов. В результате системной работы СГК по переводу потребителей от неэффективных теплоисточников на мощности ТЭЦ выбросы углекислого газа в атмосферу до 2031 года сократятся на 250 тысяч тонн. В настоящее время объем уже вложенных в проект инвестиций составил более 12 млрд рублей.