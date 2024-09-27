В Красноярске закрыли котельную на Калинина

Posted 27 сентября, 05:07
Published 27 сентября, 05:07
Modified 27 сентября, 05:09
Updated 27 сентября, 05:09
На площадке котельной побывал министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин. Вместе с гендиректором Енисейской ТГК Олегом Бубновским они осмотрели оборудование.
«Эта котельная одна из самых старых в городе — 1969 года постройки. Износ оборудования здесь довольно высок. И хотя выбросы от котельной кажутся небольшими — 188 тонн в год, вклад в нагрузку на окружающую среду также вносит транспортировка угля, вывоз золы автомобильным транспортом и, самое главное, что это низкий источник загрязнения. Сейчас котельная закрыта, и это, действительно, большой шаг в улучшение экологической обстановки Октябрьского района», — заявил министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.
Объект стал 35-м из 37 планируемых к замещению неэкологичных теплоисточников. Как и на других, газоочистное оборудование на нем морально и физически устарело. С учетом невысокой трубы (30 метров) котельная дымила практически в окна домов через дорогу. Теперь красноярцы будут получать тепло от Красноярской ТЭЦ-2, где установлены электрофильтры с эффективностью очистки более 99%.
От замещения всех 37 котельных из списка федеральной программы «Чистый воздух» выбросы в городе снизятся на 11 тысяч тонн. Кроме улучшения атмосферного воздуха, есть плюсы и для системы теплоснабжения в целом.
«Чтобы закрыть котельную, компанией была проведена большая предварительная работа. В частности, модернизирована существующая схема теплоснабжения, построены коммуникации, проложены более 8 километров новых трубопроводов. Комплекс выполненных мероприятий позволил сегодня остановить последний работающий котел и перевести тепловую нагрузку на Красноярскую ТЭЦ-2», — отметил генеральный директор Енисейской ТГК (подразделения СГК в регионе Енисейская Сибирь) Олег Бубновский.
Замещение котельных дает ощутимый эффект и в сокращении эмиссии парниковых газов, что недавно подтвердил Инновационный технологический центр МГТУ имени Н. Э. Баумана — национальный орган по валидации и верификации парниковых газов. В результате системной работы СГК по переводу потребителей от неэффективных теплоисточников на мощности ТЭЦ выбросы углекислого газа в атмосферу до 2031 года сократятся на 250 тысяч тонн. В настоящее время объем уже вложенных в проект инвестиций составил более 12 млрд рублей.