В центре Красноярска около мэрии спилили деревья ради метро

Вырубку согласовали с департаментом горхозяйства мэрии. В ЦТЛ заявили «Проспекту Мира», что для этого созвали комиссию, которая обследовала «каждое дерево», и решила, что «эффективнее сейчас снести», к тому же часть насаждений «технически пересадить нельзя».