В центре Красноярска около мэрии спилили деревья ради метро

Posted 27 сентября, 03:38
Published 27 сентября, 03:38
Modified 27 сентября, 07:26
Updated 27 сентября, 07:26
Красноярцы оставляют такие комментарии в соцсетях:
«Ну, а потом из бюджета за миллион посадят ещё».
«Это вы еще Каменный городок на Каче не видели. Там тоже много деревьев пострадало из-за строительства метро».
«На пальмы деньги есть, так лучше бы эти деревья пересадили, они очень красивые».
«В Красноярске не умеют пересаживать крупномеры, как показывает практика».
«Мы не в той стране и не в том регионе живем, чтоб крупные деревья выкорчевывать и пересаживать. Не целесообразно».
Мы обратились за комментарием в департамент горхозяйства, однако нас переадресовали в Центр транспортной логистики (заказчик метро), но оперативно связаться с организацией не удалось.
Обновление 14:16. Центр транспортной логистики прокомментировал спил деревьев ради метро.
Вырубку согласовали с департаментом горхозяйства мэрии. В ЦТЛ заявили «Проспекту Мира», что для этого созвали комиссию, которая обследовала «каждое дерево», и решила, что «эффективнее сейчас снести», к тому же часть насаждений «технически пересадить нельзя».
Посадят ли там деревья вновь — пока непонятно. В перспективе будет этап благоустройства — архитекторы разработают дизайн, и, «возможно, там будет место еще зеленее».
С понедельника, 30 сентября, на этом участке начнутся археологические работы.