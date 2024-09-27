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Posted 27 сентября, 03:38

Published 27 сентября, 03:38

Modified 27 сентября, 07:26

Updated 27 сентября, 07:26

В центре Красноярска около мэрии спилили деревья ради метро

В центре Красноярска около мэрии спилили деревья ради метро

27 сентября 2024, 03:38
Фото: cam.krk.ru
Сюжет
Строительство метро
В районе Карла Маркса, 75 в Красноярске на огороженном под метро участке спилили деревья.
Фото: cam.krk.ru

Красноярцы оставляют такие комментарии в соцсетях:

«Ну, а потом из бюджета за миллион посадят ещё».
«Это вы еще Каменный городок на Каче не видели. Там тоже много деревьев пострадало из-за строительства метро».
«На пальмы деньги есть, так лучше бы эти деревья пересадили, они очень красивые».
«В Красноярске не умеют пересаживать крупномеры, как показывает практика».
«Мы не в той стране и не в том регионе живем, чтоб крупные деревья выкорчевывать и пересаживать. Не целесообразно».

Мы обратились за комментарием в департамент горхозяйства, однако нас переадресовали в Центр транспортной логистики (заказчик метро), но оперативно связаться с организацией не удалось.

Обновление 14:16. Центр транспортной логистики прокомментировал спил деревьев ради метро.

Вырубку согласовали с департаментом горхозяйства мэрии. В ЦТЛ заявили «Проспекту Мира», что для этого созвали комиссию, которая обследовала «каждое дерево», и решила, что «эффективнее сейчас снести», к тому же часть насаждений «технически пересадить нельзя».

Посадят ли там деревья вновь — пока непонятно. В перспективе будет этап благоустройства — архитекторы разработают дизайн, и, «возможно, там будет место еще зеленее».

С понедельника, 30 сентября, на этом участке начнутся археологические работы.

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