Красноярцы стоят в многокилометровой пробке на выезде из города

Posted 28 сентября, 07:36
Published 28 сентября, 07:36
Modified 28 сентября, 07:36
Updated 28 сентября, 07:36
Многокилометровая пробка собралась на выезде из Красноярска в сторону Кускуна. Ее длина может составить несколько десятков километров.
По данным карт 2gis.ru, пробка образовалась на Путинском мосту в районе глубокого обхода Красноярска и тянется вплоть до Малой Кускунки.
На картах указано, что сейчас на трассе идет дорожный ремонт. Также ситуацию усугубили несколько аварий.
Не помогло и открытие небольшого участка трассы в районе Вознесенки. Речь идет об участке с 854 по 856 километр. С 16 сентября там открыли движение по двум полосам в сторону Иркутска, столько же полос открыто для автомобилистов в направлении Красноярска на параллельном участке дороги.
Вот что пишут автомобилисты, пока стоят в пробке:
«Пропустите пожалуйста. Я только спросить»
«Федеральная ли это трасса? Класс, мечта! Едем 15 километров в час»
«Какую песню следующую включить?»
Отметим, что на выезде из города в сторону Дивногорска пробок нет.
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