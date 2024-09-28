Красноярцы стоят в многокилометровой пробке на выезде из города

Не помогло и открытие небольшого участка трассы в районе Вознесенки. Речь идет об участке с 854 по 856 километр. С 16 сентября там открыли движение по двум полосам в сторону Иркутска, столько же полос открыто для автомобилистов в направлении Красноярска на параллельном участке дороги.