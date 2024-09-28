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Posted 28 сентября, 07:36

Published 28 сентября, 07:36

Modified 28 сентября, 07:36

Updated 28 сентября, 07:36

Красноярцы стоят в многокилометровой пробке на выезде из города

Красноярцы стоят в многокилометровой пробке на выезде из города

28 сентября 2024, 07:36
Фото: 2gis.ru
Красноярцы попали в огромную пробку на восточном выезде из города.

Многокилометровая пробка собралась на выезде из Красноярска в сторону Кускуна. Ее длина может составить несколько десятков километров.

По данным карт 2gis.ru, пробка образовалась на Путинском мосту в районе глубокого обхода Красноярска и тянется вплоть до Малой Кускунки.

На картах указано, что сейчас на трассе идет дорожный ремонт. Также ситуацию усугубили несколько аварий.

Не помогло и открытие небольшого участка трассы в районе Вознесенки. Речь идет об участке с 854 по 856 километр. С 16 сентября там открыли движение по двум полосам в сторону Иркутска, столько же полос открыто для автомобилистов в направлении Красноярска на параллельном участке дороги.

Фото: 2gis.ru

Вот что пишут автомобилисты, пока стоят в пробке:

«Пропустите пожалуйста. Я только спросить»
«Федеральная ли это трасса? Класс, мечта! Едем 15 километров в час»
«Какую песню следующую включить?»

Отметим, что на выезде из города в сторону Дивногорска пробок нет.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дороги#Транспорт#Пробка#Аварии#Вознесенка
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