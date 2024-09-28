На родителей погибших от отравления детей могут завести уголовное дело

Posted 28 сентября, 06:57
Published 28 сентября, 06:57
Modified 28 сентября, 06:57
Updated 28 сентября, 06:57
Трагедия произошла в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.
21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание. 25 сентября их выписали из больницы.
Сообщается, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух, а в пробах погибшего мальчика нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса. Однако производитель средства, компания «Сибиар», заявил, что «их продукция безопасна» и «не могла стать причиной» отравления семьи. Следователи называют версию об отравлении «компонентами неустановленного препарата от насекомых» приоритетной.
26 сентября в СК сообщили, что в пробах продуктов, которые изъяли из сельского магазина и дома отравившейся семьи, не нашли опасных веществ.
Как рассказали «Проспекту Мира» в СК, сейчас расследуется уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, а также повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статья 238 УК РФ).
В ведомстве пояснили, что эксперты изъяли из сельских магазинов средства от насекомых для экспертизы. Результаты исследования покажут, соответствуют ли изъятые препараты стандартам.
Если выяснится, что они не представляют опасности при правильной эксплуатации, то следствие будет рассматривать вопрос о том, кто именно из семьи неправильно использовал препарат.
«В случае, если будет установлена вина одного из родителей о неправильном использовании средства от насекомых, то уголовное дело будет переквалифицировано на причинение смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ)».
Когда именно станут известны результаты исследования изъятых из сельских магазинов средств от насекомых, следствие пока не знает.
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