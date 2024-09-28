На родителей погибших от отравления детей могут завести уголовное дело

Как рассказали «Проспекту Мира» в СК, сейчас расследуется уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, а также повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статья 238 УК РФ).