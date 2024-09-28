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Posted 28 сентября, 05:10

Published 28 сентября, 05:10

Modified 28 сентября, 05:10

Updated 28 сентября, 05:10

Найденный у отравившейся под Красноярском семьи дихлофос мог быть подделкой

Найденный у отравившейся под Красноярском семьи дихлофос мог быть подделкой

28 сентября 2024, 05:10
Фото: СК Красноярского края
Сюжет
Отравление семьи
Производитель дихлофоса «Варан», который нашли в доме отравившейся семьи под Красноярском, не исключает, что средство могло быть поддельным.

Трагедия произошла в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.

21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание. 25 сентября их выписали из больницы.

Сообщается, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух, а в пробах погибшего мальчика нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса. Однако производитель средства, компания «Сибиар», заявил, что «их продукция безопасна» и «не могла стать причиной» отравления семьи. Следователи называют версию об отравлении «компонентами неустановленного препарата от насекомых» приоритетной.

26 сентября в СК сообщили, что в пробах продуктов, которые изъяли из сельского магазина и дома отравившейся семьи, не нашли опасных веществ.

Производитель дихлофоса, новосибирская компания «Сибиар», заявил, что найденный в доме отравившейся семьи из Красной Сопки мог оказаться подделкой.

Представитель завода в беседе с ТАСС сообщил, что их продукцию неоднократно подделывали и компания обращалась в правоохранительные органы.

«Даже есть документы и обращения в органы. Это было по другому продукту».

На допросе отец погибших детей сказал, что дом обработали дихлофосом, после чего семья вернулась в дом через два часа. Мать на допросе уточнила, что после обработки дом они не проветривали.

  • До этого компания «Сибиар» заявила, что «их продукция безопасна» и «не могла стать причиной» отравления семьи.
  • Судмедэксперты же считают, что дети, скорее всего, погибли из-за отравы для насекомых.
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