Нужно ли выворачивать одежду наизнанку перед стиркой? Все плюсы и минусы

Некоторые люди уверены, что перед тем, как загрузить вещи в стиральную машину, их нужно обязательно вывернуть наизнанку. Другие же считают, что этого делать не нужно и может только повредить вещам. Разбираемся, как лучше всего стирать вещи.

По словам экспертов, привычка выворачивать одежду перед стиркой является не просто прихотью человека, а заботой о долговечности вещей. Как утверждают специалисты со ссылкой на результаты исследований, почти 60% износа одежды происходит при стирке. Поэтому привычка выворачивать вещи наизнанку может действительно увеличить срок использования одежды и снизить риск потери цвета. Фото: freepik.com Почему стоит выворачивать вещи наизнанку перед стиркой? Эксперты советуют выворачивать одежду, потому что во время стирки будет очищена именно та сторона, которая постоянно соприкасается с кожей и защищает лицевую сторону от внешних повреждений. Специалисты отмечают, что даже если на внешней стороне одежды нет видимых пятен и следов грязи, то, скорее всего, внутренняя сторона, все равно будет грязной. Дело в том, что на внутреннюю часть вещей попадает пот, отслоившиеся чешуйки кожи, волосы и т. д. Поэтому считается, что выворачивание одежды наизнанку перед стиркой является простым и эффективным методом защиты внешней стороны вещей и сохранения их качества. Стирка одежды наизнанку: плюсы и минусы Как утверждают специалисты у этого способа есть как плюсы, так и минусы. К преимуществам можно отнести: Устранение внутренних загрязнений . При использовании этого метода во время стирки исчезают загрязнения с внутренней стороны одежды, которая чаще всего соприкасается с кожей.

. При использовании этого метода во время стирки исчезают загрязнения с внутренней стороны одежды, которая чаще всего соприкасается с кожей. Позволяет устранить запах пота . Внутренняя часть вещей чаще всего подвержена воздействию с потом и другими биологическими жидкостями. Выворачивание одежды наизнанку позволит устранить неприятный запах.

. Внутренняя часть вещей чаще всего подвержена воздействию с потом и другими биологическими жидкостями. Выворачивание одежды наизнанку позволит устранить неприятный запах. Уменьшает износ ткани . Несмотря на то, что стиральные машины в этом не виноваты, они все же могут ускорить этот процесс, если он уже начался.

. Несмотря на то, что стиральные машины в этом не виноваты, они все же могут ускорить этот процесс, если он уже начался. Снижает интенсивность появления катышек . Стирка вещей наизнанку позволит замедлить процесс образования катышек, если он уже начался. Особенно важно использовать этот метод при стирке одежды из хлопка и шерсти.

. Стирка вещей наизнанку позволит замедлить процесс образования катышек, если он уже начался. Особенно важно использовать этот метод при стирке одежды из хлопка и шерсти. Защита цвета . Помогает предотвратить выцветание и вымывание цветов.

. Помогает предотвратить выцветание и вымывание цветов. Сохраняет дизайн . Стирка вещей наизнанку позволит сохранить принты, наклейки, аэрографию, вышивки и декоративные элементы на внешней стороне одежды.

. Стирка вещей наизнанку позволит сохранить принты, наклейки, аэрографию, вышивки и декоративные элементы на внешней стороне одежды. Защищает элементы застёжек и липучек.

Снижает риск зацепов и защищает элементы крепления . Особенно этому подвержены вещи с молниями и пуговицами.

. Особенно этому подвержены вещи с молниями и пуговицами. Сохраняет форму одежды.

Уменьшает риск появления разводов от моющих средств. К примеру, пятна могут появиться в том случае, если стиральный порошок не до конца растворился во время стирки. Фото: 1MI Однако привычка выворачивать вещи наизнанку перед стиркой может иметь вещей несколько минусов. Вот что говорят противники этого способа: Отнимает больше времени и усилий. По словам людей, для выворачивания одежды наизнанку перед стиркой нужны время и усилия. Также они утверждают, что не хотят после стирки выворачивать вещи обратно.

Менее эффективно в борьбе с внешней грязью и загрязнениями, если самые заметные пятна находятся с наружной стороны.

Может повредить вещи из определенных тканей. Несмотря на то, что нет списка тканей и материалов, которые запрещено стирать внутренней стороной, эксперты все же считают, что лучше всего избегать этого при стирке вещей из шелка и шерсти. Дело в том, что это может повредить волокна. Фото: freepik.com Стоит ли сушить одежду, вывернув их наизнанку? Если вы решили сушить вещи на балконе или в том месте, где на одежду попадают прямые солнечные лучи, то лучше вывернуть ее наизнанку. Оказывается, что воздействие солнечных лучей может привести к выцветанию вещей. Поэтому рекомендуется предварительно вывернуть одежду, так лучи солнца не попадут на внешнюю сторону ткани. Также можно оставить вывернутыми наизнанку вещи при сушке в помещении. Дело в том, что это полезно для кофт и одежды, которые могут быстро растянуться до того, как высохнут. Как отмечают специалисты, также необходимо перед сушкой выворачивать те вещи, у которых есть карманы. В первую очередь это джинсы, брюки, спортивные штаны, платья, юбки и т. д. Оказывается, что материал карманов должен быть на воздухе и не сжиматься до того момента, пока он не высохнет.