Нужно ли выворачивать одежду наизнанку перед стиркой? Все плюсы и минусы

Posted 28 сентября, 14:37
Published 28 сентября, 14:37
Modified 28 сентября, 14:40
Updated 28 сентября, 14:40
По словам экспертов, привычка выворачивать одежду перед стиркой является не просто прихотью человека, а заботой о долговечности вещей.
Как утверждают специалисты со ссылкой на результаты исследований, почти 60% износа одежды происходит при стирке. Поэтому привычка выворачивать вещи наизнанку может действительно увеличить срок использования одежды и снизить риск потери цвета.
Эксперты советуют выворачивать одежду, потому что во время стирки будет очищена именно та сторона, которая постоянно соприкасается с кожей и защищает лицевую сторону от внешних повреждений.
Специалисты отмечают, что даже если на внешней стороне одежды нет видимых пятен и следов грязи, то, скорее всего, внутренняя сторона, все равно будет грязной. Дело в том, что на внутреннюю часть вещей попадает пот, отслоившиеся чешуйки кожи, волосы и т. д.
Поэтому считается, что выворачивание одежды наизнанку перед стиркой является простым и эффективным методом защиты внешней стороны вещей и сохранения их качества.
Как утверждают специалисты у этого способа есть как плюсы, так и минусы. К преимуществам можно отнести:
Однако привычка выворачивать вещи наизнанку перед стиркой может иметь вещей несколько минусов. Вот что говорят противники этого способа:
Если вы решили сушить вещи на балконе или в том месте, где на одежду попадают прямые солнечные лучи, то лучше вывернуть ее наизнанку. Оказывается, что воздействие солнечных лучей может привести к выцветанию вещей.
Поэтому рекомендуется предварительно вывернуть одежду, так лучи солнца не попадут на внешнюю сторону ткани.
Также можно оставить вывернутыми наизнанку вещи при сушке в помещении. Дело в том, что это полезно для кофт и одежды, которые могут быстро растянуться до того, как высохнут.
Как отмечают специалисты, также необходимо перед сушкой выворачивать те вещи, у которых есть карманы. В первую очередь это джинсы, брюки, спортивные штаны, платья, юбки и т. д.
Оказывается, что материал карманов должен быть на воздухе и не сжиматься до того момента, пока он не высохнет.
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