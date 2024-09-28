Статистики рассказали, какую зарплату в среднем получают жители Красноярского края

Как утверждают статистики, средняя зарплата в регионе в июне составила 96 025 рублей — и по отношению к июню 2023 года она выросла на 15,4%. При этом жители края в соцсетях регулярно жалуются на то, что реальные доходы намного ниже и просят поднять зарплату.