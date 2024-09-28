Статистики рассказали, какую зарплату в среднем получают жители Красноярского края

Posted 28 сентября, 09:33
Published 28 сентября, 09:33
Modified 28 сентября, 09:34
Updated 28 сентября, 09:34
Красноярскстат опубликовал доклад о социально-экономическом положении Красноярского края в январе–июле 2024 года.
В документе заявляется, что средняя зарплата в регионе за первые шесть месяцев 2024 года составила 90 758 рублей. Согласно этим данным она выросла на 17,6%.
Как утверждают статистики, средняя зарплата в регионе в июне составила 96 025 рублей — и по отношению к июню 2023 года она выросла на 15,4%. При этом жители края в соцсетях регулярно жалуются на то, что реальные доходы намного ниже и просят поднять зарплату.
Еще в документе указана среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций края.
Больше всего, по версии Красноярскстата, зарабатывают в сфере добычи полезных ископаемых — 153 289 рублей.
Также высокие заработные платы у жителей региона, которые работают на обрабатывающих производствах — 103 762 рубля.
Как утверждается в докладе, самая маленькая зарплата у людей, занятых в полиграфической деятельности — 38 507 рублей.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / 8 (985) 271-65-54
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Размещение рекламы: +7 391 988-94-93