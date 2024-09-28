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Posted 28 сентября, 09:33

Published 28 сентября, 09:33

Modified 28 сентября, 09:34

Updated 28 сентября, 09:34

Статистики рассказали, какую зарплату в среднем получают жители Красноярского края

Статистики рассказали, какую зарплату в среднем получают жители Красноярского края

28 сентября 2024, 09:33
Фото: 1MI
В Красноярскстате назвали среднюю зарплату жителей Красноярского края. Утверждается, что за год заработная плата выросла на 15,4%.

Красноярскстат опубликовал доклад о социально-экономическом положении Красноярского края в январе–июле 2024 года.

В документе заявляется, что средняя зарплата в регионе за первые шесть месяцев 2024 года составила 90 758 рублей. Согласно этим данным она выросла на 17,6%.

Как утверждают статистики, средняя зарплата в регионе в июне составила 96 025 рублей — и по отношению к июню 2023 года она выросла на 15,4%. При этом жители края в соцсетях регулярно жалуются на то, что реальные доходы намного ниже и просят поднять зарплату.

Еще в документе указана среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций края.

Больше всего, по версии Красноярскстата, зарабатывают в сфере добычи полезных ископаемых — 153 289 рублей.

Также высокие заработные платы у жителей региона, которые работают на обрабатывающих производствах — 103 762 рубля.

Как утверждается в докладе, самая маленькая зарплата у людей, занятых в полиграфической деятельности — 38 507 рублей.

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#Никита Алексеев#Деньги#Люди#Общество#Статистика#Красноярский край#Красноярскстат#Финансы#Зарплаты
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