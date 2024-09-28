Стоимость подписки на «Яндекс. Музыку» с октября вырастет на 30%

Posted 28 сентября, 06:04
Published 28 сентября, 06:04
Modified 28 сентября, 06:05
Updated 28 сентября, 06:05
Корреспондент «Проспекта Мира» рассказала, что недавно получила уведомление о том, что скоро изменится цена на подписку на сервис «Яндекс. Музыка». В уведомление указано, что с октября она будет стоить 399 рублей.
По словам корреспондента, раньше подписка на сервис стоила 299 рублей. Таким образом, цена вырастет на 30%.
«Я отключила из-за этого, надоели. Сервис испортился, кучу музыки удалили, что я слушала. А теперь еще и цену подняли».
До этого мы рассказывали о том, что с октября в Красноярске вырастут цены на поездки в «Яндекс. Такси». Об этом «Проспекту Мира» заявил водитель сервиса.
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