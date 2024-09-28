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Posted 28 сентября, 06:04

Published 28 сентября, 06:04

Modified 28 сентября, 06:05

Updated 28 сентября, 06:05

Стоимость подписки на «Яндекс. Музыку» с октября вырастет на 30%

Стоимость подписки на «Яндекс. Музыку» с октября вырастет на 30%

28 сентября 2024, 06:04
Фото: 1MI
«Яндекс» решил повысить стоимость подписки на сервис «Яндекс. Музыка». Цена вырастет уже с октября этого года.

Корреспондент «Проспекта Мира» рассказала, что недавно получила уведомление о том, что скоро изменится цена на подписку на сервис «Яндекс. Музыка». В уведомление указано, что с октября она будет стоить 399 рублей.

По словам корреспондента, раньше подписка на сервис стоила 299 рублей. Таким образом, цена вырастет на 30%.

«Я отключила из-за этого, надоели. Сервис испортился, кучу музыки удалили, что я слушала. А теперь еще и цену подняли».

До этого мы рассказывали о том, что с октября в Красноярске вырастут цены на поездки в «Яндекс. Такси». Об этом «Проспекту Мира» заявил водитель сервиса.

#Никита Алексеев#Деньги#Люди#Общество#Яндекс#Рост цен#Оплата
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