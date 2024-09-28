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Posted 28 сентября, 12:43

Published 28 сентября, 12:43

Modified 28 сентября, 12:43

Updated 28 сентября, 12:43

В Красноярске часть жителей Ленинского района целый день сидят без света

В Красноярске часть жителей Ленинского района целый день сидят без света

28 сентября 2024, 12:43
Фото: 1MI
Сегодня, 28 сентября, в Красноярске несколько десятков домов Ленинского района остались без света. Электричества у людей нет с самого утра.

Сегодня в редакцию «Проспекта Мира» обратился читатель. По словам мужчины, с самого утра в Черемушках, поселках Суворовский и Энергетиков нет электричества.

«На сайте 005 время включения электричества меняется каждый час. Сейчас обещают, что свет дадут в 20:00. Возле подстанции на улице Аральская аномальное скопление машин, много народу», — рассказал читатель.

На сайте диспетчерской службы 005 указано, что без электричества остались следующие адреса:

Адреса:

Даурская 4, 10, 13, 16;

Машиностроителей 3, 5, 8, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 21, 25, 27, 35;

Амурская 16, 18, 24, 26, 30, 30а, 30а/1, 34, 35, 35а, 36, 37, 44;

Аральская 1, 3, 6, 14, 16, 16а;

Бийская 1, 4, 5, 5а, 8;

Волжская 5, 9, 9а, 19, 34, 49, 63а;

Говорова 57, 71;

Квартальная 4, 5, 6, 7, 8;

Минина 123, 125;

Нерчинская 1, 6;

Спортивная 120, 172, 174,176, 180, 182, 184, 186, 192;

Тобольская 23, 23а, 31, 31в, 33, 33а, 35а;

Учумская 3, 4, 7, 8, 9, 9а;

Читинская 2, 5, 7, 10, 12;

Шевченко 3, 9;

Львовская 49, 51;

Ширинская 1, 3а, 9, 9а, 11;

Энергетиков 56, 73а;

Суворова; Автомобилистов; Лихачева; Минина; Олейникова; Пожарского; Урожайная; Черняховского.

 

В диспетчерской службе 005 корреспонденту «ПМ» сообщили, что по предварительным данным, электричество отключили из-за повреждения кабеля.

«Частично специалисты уже начали подключать дома. Предполагается, что работы выполнят до 20:00».
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Ленинский район#Электричество#Отключение
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