В Красноярске часть жителей Ленинского района целый день сидят без света

Posted 28 сентября, 12:43
Published 28 сентября, 12:43
Modified 28 сентября, 12:43
Updated 28 сентября, 12:43
Сегодня в редакцию «Проспекта Мира» обратился читатель. По словам мужчины, с самого утра в Черемушках, поселках Суворовский и Энергетиков нет электричества.
«На сайте 005 время включения электричества меняется каждый час. Сейчас обещают, что свет дадут в 20:00. Возле подстанции на улице Аральская аномальное скопление машин, много народу», — рассказал читатель.
На сайте диспетчерской службы 005 указано, что без электричества остались следующие адреса:
Даурская 4, 10, 13, 16;
Машиностроителей 3, 5, 8, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 21, 25, 27, 35;
Амурская 16, 18, 24, 26, 30, 30а, 30а/1, 34, 35, 35а, 36, 37, 44;
Аральская 1, 3, 6, 14, 16, 16а;
Бийская 1, 4, 5, 5а, 8;
Волжская 5, 9, 9а, 19, 34, 49, 63а;
Говорова 57, 71;
Квартальная 4, 5, 6, 7, 8;
Минина 123, 125;
Нерчинская 1, 6;
Спортивная 120, 172, 174,176, 180, 182, 184, 186, 192;
Тобольская 23, 23а, 31, 31в, 33, 33а, 35а;
Учумская 3, 4, 7, 8, 9, 9а;
Читинская 2, 5, 7, 10, 12;
Шевченко 3, 9;
Львовская 49, 51;
Ширинская 1, 3а, 9, 9а, 11;
Энергетиков 56, 73а;
Суворова; Автомобилистов; Лихачева; Минина; Олейникова; Пожарского; Урожайная; Черняховского.
В диспетчерской службе 005 корреспонденту «ПМ» сообщили, что по предварительным данным, электричество отключили из-за повреждения кабеля.
«Частично специалисты уже начали подключать дома. Предполагается, что работы выполнят до 20:00».
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / 8 (985) 271-65-54
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Размещение рекламы: +7 391 988-94-93