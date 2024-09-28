prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 сентября, 02:44

Published 28 сентября, 02:44

Modified 28 сентября, 02:44

Updated 28 сентября, 02:44

В Красноярске двум покупателям отказались возвращать деньги за пирожки с плесенью

В Красноярске двум покупателям отказались возвращать деньги за пирожки с плесенью

28 сентября 2024, 02:44
Фото: t.me/rospotrebnadzor_krsk
В Красноярске два покупателя пожаловались на магазины известной сети. Красноярцы приобрели пирожки с плесенью, однако возвращать деньги им не захотели.

Один из красноярцев купил пирожок в магазине на Тотмина. Доедая его дома, покупатель заметил в начинке большое количество плесени. Обратившись в магазин, сотрудники отказались возвращать деньги за некачественный товар.

Фото: t.me/rospotrebnadzor_krsk

Похожий случай произошел с красноярцем, который приобрел пирожок в магазине на Березина. Начинка в выпечке тоже была покрыта плесенью.

В Роспотребнадзоре заявили, что покупатель может потребовать заменить товар на такой же, но надлежащего качества, выбрать аналогичный товар с перерасчетом цены или потребовать вернуть деньги.

В ведомстве сообщили, что владельцу магазинов объявили предостережение.

Читайте также:
Житель Красноярского края нашел червей в пакете семечек. Не смотреть во время едыВ Красноярске в 10 видах блинов с начинкой нашли кишечную палочкуВ Красноярске нашли масло с плесенью и кишечной палочкой
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Еда#Красноярск#Здоровье#Магазины#Роспотребнадзор
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика