В Красноярске двум покупателям отказались возвращать деньги за пирожки с плесенью

Posted 28 сентября, 02:44
Published 28 сентября, 02:44
Modified 28 сентября, 02:44
Updated 28 сентября, 02:44
Один из красноярцев купил пирожок в магазине на Тотмина. Доедая его дома, покупатель заметил в начинке большое количество плесени. Обратившись в магазин, сотрудники отказались возвращать деньги за некачественный товар.
Похожий случай произошел с красноярцем, который приобрел пирожок в магазине на Березина. Начинка в выпечке тоже была покрыта плесенью.
В Роспотребнадзоре заявили, что покупатель может потребовать заменить товар на такой же, но надлежащего качества, выбрать аналогичный товар с перерасчетом цены или потребовать вернуть деньги.
В ведомстве сообщили, что владельцу магазинов объявили предостережение.
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