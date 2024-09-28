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Posted 28 сентября, 01:52

Published 28 сентября, 01:52

Modified 28 сентября, 02:01

Updated 28 сентября, 02:01

В Красноярске изменят маршрут автобуса №23 после жалоб жителей Солнечного

В Красноярске изменят маршрут автобуса №23 после жалоб жителей Солнечного

28 сентября 2024, 01:52
Фото: 2gis.ru
В Красноярске изменится схема движения автобусного маршрута №23, который курсирует от ЛДК до Солнечного. Об этом заявили в мэрии.

В сентябре жители Солнечного рассказали, что после продления №50 маршрута в автобусах начались давки. По словам пассажиров, по утрам некоторые не могут уехать на работу и учебу из-за переполненного пассажирами транспорта.

«Проспекту Мира» в департаменте горхозяйства и транспорта заявили, что рассматривают две возможности для решения этой проблемы: увеличение количества автобусов на №50 маршруте и создание нового.

Изменить схему движения автобуса №23 решили после жалоб жителей Солнечного на переполненные автобусы №50.

В мэрии сообщили, что на маршрут №23 добавят две остановки. Автобусы будут останавливаться на проспекте Молодежном и улице Соколовской, по которым ходит маршрут №50.

Таким образом хотят перераспределить потоки пассажиров, снизив нагрузку на маршрут №50. Однако в департаменте горхозяйства и транспорта не уточнили, когда именно автобусы №23 начнут ходить по новой схеме.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Солнечный#Общественный транспорт#Автобусы#Мэрия
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