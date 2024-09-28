В Красноярске вырастут цены на поездки в «Яндекс. Такси». Когда и на сколько?

Posted 28 сентября, 03:26
Published 28 сентября, 03:26
Modified 28 сентября, 04:32
Updated 28 сентября, 04:32
О повышении цен «Проспекту Мира» рассказал один из водителей сервиса «Яндекс. Такси». По словам таксиста, руководство сообщило им, что с 4 октября в Красноярске вырастут пассажирские тарифы.
Например, в «Экономе» стоимость подачи выросла на 10 рублей и теперь достигает 100 рублей, стоимость километра пути по городу выросла до 13 рублей, минуты пути — до 7 рублей.
В итоге «все заказы станут дороже, а общий доход от поездок увеличится», указано в сообщении. В комментариях под постом красноярцы выразили недоумение из-за возможного роста цен.
«Сегодня прокатился за тысячу рублей со Студгородка до Шахтеров. А будет, получается, 1,5 тысячи рублей?»
«Ну, что поделать, будем на метро ездить»
«С Ветлужанки до Взлетки 800 рублей. Куда еще?»
«Катаюсь из Белых Рос до работы на 78 Добровольческой Бригады за 700-800 рублей. Теперь, видимо, будет больше 1 000 рублей».
«С 1 марта вообще весело будет»
«Проспект Мира» направил запрос представителям «Яндекс. Такси» о возможном повышении стоимости поездок в Красноярске. Мы опубликуем ответ, когда получим его.
В начале августа губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписал указ, запрещающий мигрантам работать в легковом такси. Запрет на работу затронет иностранцев, работающих на основании патента. Их выдают тем, кому не требуется виза для въезда в РФ, но при этом нужен патент для заключения трудовых договоров с российскими работодателями — к таким относятся граждане Абхазии, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана. Указ вступит в силу с 1 марта 2025 года.
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