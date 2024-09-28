prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 сентября, 03:26

Published 28 сентября, 03:26

Modified 28 сентября, 04:32

Updated 28 сентября, 04:32

В Красноярске вырастут цены на поездки в «Яндекс. Такси». Когда и на сколько?

В Красноярске вырастут цены на поездки в «Яндекс. Такси». Когда и на сколько?

28 сентября 2024, 03:26
Фото: 1MI
В Красноярске могут подорожать поездки в «Яндекс. Такси». Об этом заявил водитель сервиса.

О повышении цен «Проспекту Мира» рассказал один из водителей сервиса «Яндекс. Такси». По словам таксиста, руководство сообщило им, что с 4 октября в Красноярске вырастут пассажирские тарифы.

Фото: prmira.ru

Например, в «Экономе» стоимость подачи выросла на 10 рублей и теперь достигает 100 рублей, стоимость километра пути по городу выросла до 13 рублей, минуты пути — до 7 рублей.

В итоге «все заказы станут дороже, а общий доход от поездок увеличится», указано в сообщении. В комментариях под постом красноярцы выразили недоумение из-за возможного роста цен.

«Сегодня прокатился за тысячу рублей со Студгородка до Шахтеров. А будет, получается, 1,5 тысячи рублей?»
«Ну, что поделать, будем на метро ездить»
«С Ветлужанки до Взлетки 800 рублей. Куда еще?»
«Катаюсь из Белых Рос до работы на 78 Добровольческой Бригады за 700-800 рублей. Теперь, видимо, будет больше 1 000 рублей».
«С 1 марта вообще весело будет»

«Проспект Мира» направил запрос представителям «Яндекс. Такси» о возможном повышении стоимости поездок в Красноярске. Мы опубликуем ответ, когда получим его.

В начале августа губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписал указ, запрещающий мигрантам работать в легковом такси. Запрет на работу затронет иностранцев, работающих на основании патента. Их выдают тем, кому не требуется виза для въезда в РФ, но при этом нужен патент для заключения трудовых договоров с российскими работодателями — к таким относятся граждане Абхазии, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана. Указ вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Читайте также:
Цены на такси взлетят из-за мигрантовОсенью многие таксисты уволятся, а цены вырастут? Спросили «Максим» и «Яндекс»
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Такси#Цены#Рост цен#Поездка
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика