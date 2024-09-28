В Красноярске прямо на ходу загорелся электросамокат

Posted 28 сентября, 10:37
Published 28 сентября, 10:37
Modified 28 сентября, 10:44
Updated 28 сентября, 10:44
Запись появилась в телеграм-канале «ЧП Красноярск». Все произошло на пересечении улиц Партизана Железняка и Октябрьской.
На кадрах записи видно, как мужчина едет на электросамокате по проезжей части. В какой-то момент самокат задымился и красноярец съехал на тротуар.
Через несколько секунд электросамокат загорелся и пламя быстро охватило транспортное средство. Потушить огонь помогли проезжающие мимо автомобилисты. Пламя погасили с помощью огнетушителя.
В комментариях между горожанами возник спор. Часть людей начали обвинять автовладельцев в том, что они не помогли мужчине потушить электросамокат.
«Рядом две тачки стояли: красная и белая. И никто не помог огнетушителем, вот такие люди у нас».
«Повезло, что не дома во время зарядки».
Другие же встали на их защиту и предложили запретить самокаты вовсе:
«Да лучше бы все самокаты сгорели, достали уже эти самокатчики, особенно малолетки безмозглые. А взрослые, вроде бы нужно уже здраво мыслить, а они как дети».
«На это можно смотреть вечно».
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