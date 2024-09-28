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Posted 28 сентября, 10:37

Published 28 сентября, 10:37

Modified 28 сентября, 10:44

Updated 28 сентября, 10:44

В Красноярске прямо на ходу загорелся электросамокат

В Красноярске прямо на ходу загорелся электросамокат

28 сентября 2024, 10:37
Фото: t.me/kraschp
Сегодня, 28 сентября, в Красноярске во время движения загорелся электросамокат. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

Запись появилась в телеграм-канале «ЧП Красноярск». Все произошло на пересечении улиц Партизана Железняка и Октябрьской.

Видео: t.me/kraschp.

На кадрах записи видно, как мужчина едет на электросамокате по проезжей части. В какой-то момент самокат задымился и красноярец съехал на тротуар.

Через несколько секунд электросамокат загорелся и пламя быстро охватило транспортное средство. Потушить огонь помогли проезжающие мимо автомобилисты. Пламя погасили с помощью огнетушителя.

Видео: t.me/kraschp.

В комментариях между горожанами возник спор. Часть людей начали обвинять автовладельцев в том, что они не помогли мужчине потушить электросамокат.

«Рядом две тачки стояли: красная и белая. И никто не помог огнетушителем, вот такие люди у нас».
«Повезло, что не дома во время зарядки».

Другие же встали на их защиту и предложили запретить самокаты вовсе:

«Да лучше бы все самокаты сгорели, достали уже эти самокатчики, особенно малолетки безмозглые. А взрослые, вроде бы нужно уже здраво мыслить, а они как дети».
«На это можно смотреть вечно».
  • По данным краевой клинической больницы, чаще всего самокатчики получают черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга.
  • В Госавтоинспекции составили список мест в Красноярске, где чаще всего фиксируют аварии с участием электросамокатов.
  • Мы рассказывали, что часть красноярцев выступает за запрет самокатов из-за того, что город «завален» ими. Другие убеждены, что самокатчики являются угрозой для пешеходов.
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#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Красноярск#Электросамокаты#Загорание
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