В Красноярском крае несколько школьников избили первоклассника. Ребенок в больнице

Posted 28 сентября, 03:53
Published 28 сентября, 03:53
Modified 28 сентября, 03:53
Updated 28 сентября, 03:53
Родственники пострадавшего мальчика в беседе со «Взгляд Инфо» рассказали, что первоклассника избили четверо школьников во дворе Курагинской средней школы №1.
Как сообщает издание со ссылкой на знакомых с ситуацией, сейчас мальчик находится в больнице. У него легкое сотрясение мозга и поврежден глаз.
В МВД заявили, что родители первоклассника к ним не обращались. Сообщение о пострадавшем 7-летнем мальчике в полицию поступило из районной больницы.
В МВД добавили, что сейчас со школьником и его родителями, а также в школе работают сотрудники ПДН.
«Проспект Мира» попытался дозвониться до руководства Курагинской средней школы №1, однако на звонки никто не ответил.
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