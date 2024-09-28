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Posted 28 сентября, 03:53

Published 28 сентября, 03:53

Modified 28 сентября, 03:53

Updated 28 сентября, 03:53

В Красноярском крае несколько школьников избили первоклассника. Ребенок в больнице

В Красноярском крае несколько школьников избили первоклассника. Ребенок в больнице

28 сентября 2024, 03:53
Фото: Яндекс. Карты
В Красноярском крае в поселке Курагино школьники избили первоклассника. 7-летний мальчик с травмами находится в больнице.

Родственники пострадавшего мальчика в беседе со «Взгляд Инфо» рассказали, что первоклассника избили четверо школьников во дворе Курагинской средней школы №1.

Как сообщает издание со ссылкой на знакомых с ситуацией, сейчас мальчик находится в больнице. У него легкое сотрясение мозга и поврежден глаз.

В МВД заявили, что родители первоклассника к ним не обращались. Сообщение о пострадавшем 7-летнем мальчике в полицию поступило из районной больницы.

В МВД добавили, что сейчас со школьником и его родителями, а также в школе работают сотрудники ПДН.

«Проспект Мира» попытался дозвониться до руководства Курагинской средней школы №1, однако на звонки никто не ответил.

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