В красноярской Николаевке мародеры грабят расселенные дома

В Красноярске жители Николаевки жалуются на мародеров. Неизвестные грабят расселенные дома и даже проникают на участки, где живут люди.

Николаевка попала в зону КРТ. Сейчас дома выкупает застройщик, чтобы построить там многоэтажки, однако некоторые собственники не соглашаются с предоставляемыми выплатами. В августе в Николаевке загорелся частный дом, который попал в зону комплексного развития территории (КРТ). Жители Николаевки рассказали «7 каналу Красноярск», что «мародеры, дети и бомжи» проникают в расселенные дома и грабят их. По словам людей, владельцы участков недавно продали земли застройщикам и переехали, не успев перевезти часть вещей. В итоге неизвестные забираются на участки и обворовывают дома. «Срывают железо с крыш, залазят в сараи, крадут инвентарь», — сказала жительница Николаевки Ольга Седова. Как говорят местные жители, недавно неизвестные ограбили жилой дом, после чего люди обратились в правоохранительные органы. В компании «СтройИнновация», которая занимается КРТ в Николаевке, заявили, что устанавливают ограждения на расселенных участках, однако их постоянно сносят. Читайте также: В МЧС назвали причину пожара попавшего под КРТ в Николаевке дома В Красноярске окончательно приняли проект «глобального» КРТ