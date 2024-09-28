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Posted 28 сентября, 08:30

Published 28 сентября, 08:30

Modified 28 сентября, 08:30

Updated 28 сентября, 08:30

В красноярской Николаевке мародеры грабят расселенные дома

В красноярской Николаевке мародеры грабят расселенные дома

28 сентября 2024, 08:30
Фото: prmira.ru
В Красноярске жители Николаевки жалуются на мародеров. Неизвестные грабят расселенные дома и даже проникают на участки, где живут люди.

Николаевка попала в зону КРТ. Сейчас дома выкупает застройщик, чтобы построить там многоэтажки, однако некоторые собственники не соглашаются с предоставляемыми выплатами.

В августе в Николаевке загорелся частный дом, который попал в зону комплексного развития территории (КРТ).

Жители Николаевки рассказали «7 каналу Красноярск», что «мародеры, дети и бомжи» проникают в расселенные дома и грабят их.

По словам людей, владельцы участков недавно продали земли застройщикам и переехали, не успев перевезти часть вещей. В итоге неизвестные забираются на участки и обворовывают дома.

«Срывают железо с крыш, залазят в сараи, крадут инвентарь», — сказала жительница Николаевки Ольга Седова.

Как говорят местные жители, недавно неизвестные ограбили жилой дом, после чего люди обратились в правоохранительные органы.

В компании «СтройИнновация», которая занимается КРТ в Николаевке, заявили, что устанавливают ограждения на расселенных участках, однако их постоянно сносят.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Николаевка#Ограбление
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