В красноярской Николаевке мародеры грабят расселенные дома

Posted 28 сентября, 08:30
Published 28 сентября, 08:30
Modified 28 сентября, 08:30
Updated 28 сентября, 08:30
Николаевка попала в зону КРТ. Сейчас дома выкупает застройщик, чтобы построить там многоэтажки, однако некоторые собственники не соглашаются с предоставляемыми выплатами.
В августе в Николаевке загорелся частный дом, который попал в зону комплексного развития территории (КРТ).
Жители Николаевки рассказали «7 каналу Красноярск», что «мародеры, дети и бомжи» проникают в расселенные дома и грабят их.
По словам людей, владельцы участков недавно продали земли застройщикам и переехали, не успев перевезти часть вещей. В итоге неизвестные забираются на участки и обворовывают дома.
«Срывают железо с крыш, залазят в сараи, крадут инвентарь», — сказала жительница Николаевки Ольга Седова.
Как говорят местные жители, недавно неизвестные ограбили жилой дом, после чего люди обратились в правоохранительные органы.
В компании «СтройИнновация», которая занимается КРТ в Николаевке, заявили, что устанавливают ограждения на расселенных участках, однако их постоянно сносят.
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