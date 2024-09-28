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Posted 28 сентября, 11:55

Published 28 сентября, 11:55

Modified 28 сентября, 11:58

Updated 28 сентября, 11:58

В Ачинске хотят ввести туристический налог

В одном из городов Красноярского края хотят ввести налог для туристов. Где и когда?

28 сентября 2024, 11:55
Фото: 2gis.ru

В Ачинске хотят ввести туристический налог

В одном из крупнейших городов Красноярского края предложили ввести туристический налог. Его могут ввести в Ачинске.

26 сентября в администрации Ачинска прошло совещание, которое было посвящено развитию туризма. Одной из тем обсуждения стал налог для туристов. Городские власти предлагают ввести его с 1 января 2025 года.

По словам мэра Ачинска Игоря Титенкова, в городе есть много всего интересного, однако все нужно систематизировать для развития туризма.

«Есть туризм — есть спрос. Поэтому в рамках введения туристического налога необходимо определить его сумму», — заявил он.

Планируется, что платить налог будут организации, которые предоставляют услуги для туристов: гостиницы, хостелы, санатории, пансионаты, базы отдыха. Скорее всего, размер налога будет зависеть от стоимости номера.

Также стало известно, что освободить от уплаты налога могут ветеранов боевых действий, героев СССР и РФ, участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, участников СВО, инвалидов и т. д.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Туризм#Красноярский край#Ачинск#Налоги#Администрация
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