В одном из городов Красноярского края хотят ввести налог для туристов. Где и когда?

Posted 28 сентября, 11:55
Published 28 сентября, 11:55
Modified 28 сентября, 11:58
Updated 28 сентября, 11:58
26 сентября в администрации Ачинска прошло совещание, которое было посвящено развитию туризма. Одной из тем обсуждения стал налог для туристов. Городские власти предлагают ввести его с 1 января 2025 года.
По словам мэра Ачинска Игоря Титенкова, в городе есть много всего интересного, однако все нужно систематизировать для развития туризма.
«Есть туризм — есть спрос. Поэтому в рамках введения туристического налога необходимо определить его сумму», — заявил он.
Планируется, что платить налог будут организации, которые предоставляют услуги для туристов: гостиницы, хостелы, санатории, пансионаты, базы отдыха. Скорее всего, размер налога будет зависеть от стоимости номера.
Также стало известно, что освободить от уплаты налога могут ветеранов боевых действий, героев СССР и РФ, участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, участников СВО, инвалидов и т. д.
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