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Posted 29 сентября, 11:16

Published 29 сентября, 11:16

Modified 29 сентября, 11:16

Updated 29 сентября, 11:16

Депутат Александр Глисков выступил в суде с последним словом

Депутат Александр Глисков выступил в суде с последним словом

29 сентября 2024, 11:16
Фото: prmira.ru
Сюжет
Дело Александра Глискова
В Центральном районном суде Красноярска 27 сентября состоялось очередное заседание по делу Александра Глискова, которого обвиняют в получении взятки от экс-главы «КрайДЭО». На заседании депутат выступил с последним словом.

Глискова обвиняют в получении взятки (часть 6 статья 290 УК РФ). По версии следствия, в период с марта по май 2017 года Глисков через посредника потребовал от замруководителя «КрайДЭО» Самеда Юсубова дать ему взятку — 5 миллионов рублей.

За деньги он якобы обещал «покровительство и действия и бездействия в пользу взяткодателя». Утверждается, что замруководителя передал часть взятки — миллион — через посредников.

Фрагменты последнего слова опубликовали в телеграм-канале соратники депутата. В начале Глисков поблагодарил за поддержку жену, родных, , друзей, журналистов, однопартийцев и всех неравнодушных.

«Уверен, если бы не ваша помощь, если бы не ваша поддержка, намного сложнее мне было бы пережить испытание на прочность», — сказал депутат в суде.

После Глисков вновь повторил, что считает обвинение «неправдоподобным, непонятным и неконкретным». Депутат еще раз подчеркнул, что все доказательства обвинения — показания свидетелей.

«Единственный свидетель Титов — это уголовник, врун, который признался, что его фактически заставили меня оговорить. Рассказанная им история и звучит неправдоподобно, и опровергается многочисленными документами», — пояснил депутат.

По мнению Глискова, показания свидетеля и экс-топ-менеджера «КрайДЭО» Самеда Юсубова куплены за освобождение от тюрьмы. Еще депутат заявил, что дело сфабриковано — якобы есть те, кто выставил Глискова перед судом в «черном свете».

Глисков считает, что главная цель уголовного дела против него — «выдавить» депутата из политики.

«Я раздражал очень многих влиятельных людей своими представлениями о том, что депутаты должны ходить в народ, слушать людей. Не зря меня один приближенный к власти политолог назвал „трудным ребенком красноярской политики“. Я продолжаю верить в правовое государство, которое не может существовать без независимого и справедливого суда», — подытожил депутат.
  • Уголовное дело в отношении Глискова завели осенью 2023 года. В среду, 2 октября, ему вынесут приговор.
  • Прокурор запросил Глискову 14 лет колонии строгого режима и штраф 10 миллионов рублей.
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