Депутат Александр Глисков выступил в суде с последним словом

По мнению Глискова, показания свидетеля и экс-топ-менеджера «КрайДЭО» Самеда Юсубова куплены за освобождение от тюрьмы. Еще депутат заявил, что дело сфабриковано — якобы есть те, кто выставил Глискова перед судом в «черном свете».