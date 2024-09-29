Красноярка написала гневный пост о поликлинике. Она просидела в очереди полдня

Posted 29 сентября, 06:16
Published 29 сентября, 06:16
Modified 29 сентября, 06:22
Updated 29 сентября, 06:22
Пост красноярки выложили в телеграм-канале «Наш мкр. Солнечный». Она рассказала, что была в поликлинике на Мате Залки 24 сентября — ей нужно было сделать флюорографию. По словам красноярки, «это была жесть».
«С трех поликлиник были пациенты, но организации никакой. Лавок не хватает, кондиционера нет, вокруг чихают, кашляют и нет бактерицидного аппарата. А уже пора!».
Талон девушка взяла в 9:48, а вышла из кабинета она в 13:20.
«Если не нужно было, ни за что бы не ждала. Люди в очереди говорили, ждали по 5-6 часов. Понимаю, что сложно с одним аппаратом, но хотя бы условия для людей создать надо!», — подытожила красноярка.
В комментариях некоторые стали защищать поликлинику.
«На Мате Залки самая отличная поликлиника, оборудование отличное, диагностика лучше проводится, чем в других местах».
Однако другие согласились с девушкой и говорили, что такие проблемы есть и в других медучреждениях города.
«Тоже на прошлой неделе побывала на Мате Залки на ФЛГ. Пришла в 10, ушла в 12.30. Около кабинета одна лавка, на которой сидят пациенты в кабинет МРТ. Духота, народу очень много».
«Не спорю. Совсем про медучреждения забыли. Я с ребёнком на Металлургов, 41а с 9:00 до 13:00 по талону простояли… Ни кондера, ни окна открыть, тупо сидишь и умираешь».
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